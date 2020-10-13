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景文科大迎新活動變「淫」新 6學長姐逼脫衣舔醬判拘役

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

景文科技大學4個學系舉辦迎新活動，傳學長姐在戶外遊戲時要求新生交出內衣褲，迫使多名新生不得不當中脫衣，又以懲罰遊戲輸家為由，將甜麵醬塗在新生額頭，硬逼另一名新生去舔；新北地院認為6名擔任活動幹部的學長姐涉犯強制罪，審理後分判6人拘役20日到40日不等刑期，均得易科罰金。可上訴。

判決指出，景文科大「行銷與流通管理系」、「環境與物業管理系」、「應用外語系」和「電子工程系」2016年10月在苗栗舉辦聯合迎新活動，由各系大三學生擔任幹部及主持活動。

擔任活動召集人、副召集人、活動長、機動長、生活輔導長和主持人的6名學長姐明知要求新生當中脫衣相當無理，仍在活動中加入腥羶色元素，並在「團結力量大」遊戲中，要求新生交出一定數量的內衣褲；面對無理要求，新生雖然不願意，但遊戲勝負關乎積分和團隊獎勵，加上主持人在一旁鼓動、施壓，因此不得不從。

另外，擔任機動長的大三學生在其他團康遊戲中，也以懲罰遊戲輸家為由，強勒新生脖子，並在新生的額頭塗上甜麵醬，要求另一名新生去舔。

事發後，策劃活動的6人被控妨害自由，案件進入司法程序，僅召集人和機動長承認犯錯，其他4人則分別以不在場、不是下令者等理由為自己辯護，但由於新生指證歷歷，加上活動事先設計了「總召淫臉像狐狸」、「副召男友換不停」等隊呼，法院認定該活動在策劃時已有性、情色趨向，認定6人都是共犯。

法院認為，迎新活動幹部本應基於友善正面態度協助新生與同儕互動、體驗團體生活，但策劃遊戲的6人卻要求新生交出內衣褲，顯缺乏尊重他人意識，但念及6人均無前科，素行尚可，部分被害人也表示不願追究，因此審酌個別的犯罪情節量刑，另考量召集人和機動長犯後坦承等情，予以2人緩刑2年。

圖／翻攝自景文科技大學臉書粉絲專頁
圖／翻攝自景文科技大學臉書粉絲專頁

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