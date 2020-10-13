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軍人丈夫旅館破門抓姦 小王心虛跳樓逃跑還得賠15萬！
一名職業軍人指控同為軍人的妻子和「小王」多次開房間嘿咻，他和徵信社人員、警方破門抓姦時，「小王」還心虛跳樓離開，要求妻子、小王連帶賠償200萬元；台北地方法院認為妻子和其他異性共處一室，已逾越一般男女交往模式，侵害軍人丈夫的配偶權，判兩人應連帶賠償15萬元，可上訴。
丈夫提告指出，他和妻子結婚多年，也有一名女兒，但妻子前年開始不斷要求離婚，還簽好離婚協議書要求他用印，更不願意和他同居；去年，妻子要求他必須外宿營區，不能住在家中，他察覺有異展開調查，卻發現妻子和小王過從甚密，多次到各大旅館發生性行為。
丈夫指出，他去年凌晨和徵信社人員、警方到旅店敲門抓姦，妻子隔好一段時間才開門，小王則心虛從3樓窗戶跳樓離開，現場床單、枕頭、紙拖鞋都有使用過的痕跡，認為兩人交往已超過男女正常社交活動的分際，侵害他的配偶權，要求妻子、小王賠償200萬元。
妻子抗辯，兩人只是一般朋友、同事，當天雖共處一室，但從未發生性行為；小王也稱，他從未和對方交往，當天是因為女方家中整修，他才載女方到旅店住宿，兩人在房間看電視、飲食、聊天，突然有人刷房卡、轉動門把企圖進入房間，他從貓眼向外看，發現門外有一名中年男子和多名年輕人，擔心門外的人圖謀不軌，為了避免誤會和衝突，「選擇從窗戶離開」，他之後跳下招牌燈箱，和警方一同回到旅店房內。
法官認為，妻子、小王深夜共同入住旅館，孤男寡女共處一室，無論是否發生性行為，已明顯逾越一般朋友的分際；另外，若小王不是心虛，為何會在傾盆大雨時，不顧員警勸阻堅持從3樓房間窗戶冒險跳制1樓，不採信小王說詞，判妻子、小王應賠償丈夫15萬元。
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