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桃園女酒駕連撞3車 車頭嚴重凹陷、鈑金面目全非

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市春日路昨晚發生嚴重追撞車禍，呂姓女子酒駕未注意先是擦撞機車，再往前推撞2輛自小客車，因車速快、撞擊力道猛烈，呂女車頭幾乎全毀，另一輛自小客鈑金也嚴重凹陷，場面怵目驚心，所幸均為輕傷沒有生命危險，警方測出呂呼氣值每公升0.19毫克，仍依公共危險罪嫌移送。

桃園警分局調查，呂女（53歲）昨傍晚5點多駕駛1輛白色自小客車，沿春日路往蘆竹南崁方向行駛，經過雙峰路口時疑似未注意前方路口正在停等的廖姓騎士，先是擦撞廖再往前推撞2輛自小客車。

由於呂女車速不慢，廖姓騎士被撞倒後全身多處擦傷，所幸沒有生命危險，但呂追撞前方2輛自小客，導致她車頭幾乎全毀，前車車尾鈑金也嚴重凹陷，幾乎面目全非，並造成車上1名梁姓女乘客挫傷。

警方到場對呂施以酒測，測出每公升0.19毫克，雖未達0.25，但仍將她依公共危險罪嫌移送桃園地檢署，後續由檢方調查釐清有無不能安全駕駛嫌疑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂女酒駕釀嚴重追撞。記者曾健祐／翻攝
呂女酒駕釀嚴重追撞。記者曾健祐／翻攝
呂女酒駕釀嚴重追撞。記者曾健祐／翻攝
呂女酒駕釀嚴重追撞。記者曾健祐／翻攝

車禍 酒駕

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