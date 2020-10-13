與國小女童性交才獲緩刑 再誘14歲少女傳裸照讓他欣賞

曾和誘國小女童性交的楊姓男子，透過臉書結識時年14歲的少女，要求對方傳送裸照，否則封鎖；少女擔心楊生氣，傳送7張裸身並露臉的照片。少女事後報警，士林地院依要求使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判楊3年2月徒刑；案經上訴，高等法院改依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判刑1年10月。

楊姓男子（22歲）學歷僅國中畢業，目前從事人力派遣的工作。2016年1月時，楊結識當時僅12歲的國小女童，兩人成男女朋友，楊騎機車載女童離家，並與她發生性關係。新北地院認為楊犯對未滿14歲女子為性交罪及準略誘罪，分別是最輕本刑3 年以上有期徒刑之罪、1年以上7年以下有期徒刑之罪，考量他與女童父母達成和解，雖判2年徒刑，但緩刑5年。

2018年間，楊又在臉書上以「Xuan Yu」帳號和時年14歲的本案被害少女攀談，同年12月26日要求少女自拍裸照讓他「欣賞」，揚言若不從就封鎖女方帳號，而且「不原諒」。少女照辦，再透過臉書對話將裸照傳給楊，但她事後覺得怪怪的，向新北市警報案，士林地檢署偵結後起訴。

被害少女為身心障礙學生，楊在偵查、審理期間認罪。士林地院認為保護兒童及少年免於任何非法的性活動，是普世價值，而少女傳送給楊的數位照片、影片，內容不僅裸露胸部、下體，甚至臉還直視鏡頭，這已足引起一般人羞恥感。

雖然士檢以兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項「引誘」使少年「被製造」猥褻行為之「物品」罪起訴，但士院認為楊傳送「如若不自拍裸照並傳送...要封鎖、不原諒」，以此方式要求被害人這樣做。士院認為楊2018年6月才經新北地院判刑確定，卻仍不知分際再犯本案，無可憫恕。