影／鐵路地下化工程 員警拖行架走聲援黃春香家群眾

台南鐵路地下化工程，鐵道局中部工程處人員今天清晨6點多執行強制拆除黃春香屋前，請來警方將屋內30多名大學生和社運人士一一請出去，但大學生和社運人士拒絕，警方以優勢警力將人一一架出去，有的則是自己走出去。

今天清晨6點多，鐵道局中部工程處人員在黃春香後宣告將執行強制拆除後，請警方將內陳抗群眾請離現場，但黃家後門落地窗玻璃門被反鎖，警方無法順利進入，再由工人將玻璃門拆除，但玻璃門部分玻璃碎裂，散落一地。

警方人員進入屋內，請大學生和社運人士離開現場，但他們不願意離去，齊聲高喊：「保樓梯，莫強拆！」、「保樓梯，莫強拆！」。員警2、3人一組，將男女生一一架離。過程中有的女生大聲尖叫，男生大聲嘶吼，黃春香想要和員警理論，但員警不理會，逐一將群眾請出，以便鐵工局人員執行強制拆除。