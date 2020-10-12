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指李佳芬愛錢又愛權 鄭佩芬獲不起訴

中央社 / 台北12日電

前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬因不滿名嘴鄭佩芬在政論節目中指她「愛錢又愛權」，提告加重誹謗。北檢偵辦後，認定鄭佩芬依媒體報導發表個人意見，無誹謗故意，予不起訴處分。

李佳芬提告指出，國民黨去年提名韓國瑜為總統候選人期間，鄭佩芬未經查證，在政論節目上評論農舍事件，指有金主金援韓國瑜；另在提到夫人干政議題時，說她「愛錢又愛權」，涉嫌加重誹謗。

鄭佩芬偵訊時供稱，媒體報導李女賣掉爭議農舍，她覺得有金主以此方式贊助韓國瑜；說李佳芬「愛錢」，因為有人要韓國瑜拿出500萬元繳參選保證金，而李女不肯；「愛權」是因李佳芬閨蜜與兒子都在韓市府任職。

台北地檢署偵辦後，檢察官認定鄭佩芬言論內容屬可受公評事項，且經媒體報導，鄭佩芬以此發表個人看法，無誹謗故意，予不起訴處分。

韓國瑜 李佳芬 農舍

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