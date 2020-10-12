桃園男涉犯8起縱火及恐嚇取財 法院裁定羈押

桃園市桃園區上月起連續發生7起人為縱火案，法務部少輔院舊宿舍、幼兒園、住宅多處及轎車、機車均遭到人為縱火，引起當地居民恐慌，檢警專案小組鎖定35歲蔡姓男子涉嫌重大，蔡嫌更在昨天凌晨穿雨衣變裝在大業路放置假炸彈及恐嚇信，向張女恐嚇取財，警方掌握蔡男犯行將他逮捕到案，今天移送桃園地檢署偵辦，桃檢今晚表示，蔡男涉恐嚇取財等罪嫌重大，有逃亡、串證及實施同一犯罪之虞，喻知向法院聲請羈押。桃園地院裁定蔡男羈押、但未禁見。

檢警調查，桃園區坤成街、虎頭山及大業路等地自9月起，相繼發生小貨車、轎車、住宅、虎頭山經國梅園電源控制箱、桃園榮民醫院後方機車、法務部少輔院舊宿舍、幼兒園7起人為縱火案，警方調閱監視器鎖定蔡男涉嫌重大。

桃園分局組成專案小組，報請檢察官葉益發指揮偵辦監控，未料蔡男竟在昨天凌晨身著雨衣變裝，前往桃園區大業路1家民宅，以放置假炸彈及恐嚇信方式，向屋主張女恐嚇取財，桃園分局長林信雄據報昨晚率員前往蔡男桃園區大德一街住處，趁蔡男外出依法拘提到案，搜出蔡男縱火、放置爆裂物的雨衣及製作爆裂物相關證物。