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夜店殺警纏訟她連生子 律師形容：愛哭愛跟路的小女生

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

2014年台北信義區發生「夜店殺警案」，最高法院去年3月依聚眾鬥毆致死等罪將主謀蕭叡鴻等57人判刑定讞，其中蕭遭判刑13年最重；另外曾威豪、劉芯彤等9人因為卷內證據無從判斷是否有共同犯罪，發回更審。高院更一審今行準備程序，劉芯彤律師說她沒預期會來這麼多人，否認與其他被告有犯意聯絡，她只是個「愛哭愛跟路的小女生」。

曾威豪、劉芯彤在案發後結婚，今年5月再生一胎。曾前審被依聚眾鬥毆致人於死罪判10年徒刑，劉女則遭處9年刑。

檢方指控，2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪與女友劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員起衝突。凌晨3點，劉芯彤打電話約蕭叡鴻至金潮酒店商討如何討回公道，蕭接著用通訊軟體約人到夜店現場助勢。

當天深夜，一群人先在大佳河濱公園集合，翌日凌晨一時前往「SPARK」。蕭先拉住安管理論，休假中接獲通報的偵查佐薛貞國與同事莊瑞源到現場排解，但薛表明身分後，郭士均等人突然情緒失控，高喊「乎伊死、殺死他」。薛寡不敵眾，遭眾人圍毆，許淳凱更持紅龍柱痛毆薛貞國身體2次、頭部1次，薛死亡。

因限制出境、出海期限將屆，高院更一審今傳曾威豪、劉芯彤、王俊傑、張昱謙（原名張福生）、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人出庭，但樊豪因「聯繫不上」，而王思凱誤被告知「不用來」，今天只來了7人。7人對限制出境、出海均無意見，也表示短期內無出國計畫；曾之前曾獲准暫時解除限制而出國。

曾威豪的律師表示，曾每次都遵期到庭，出了國也返國，沒有延長限制出境、出海的必要。劉芯彤的律師則說，這些「眾」不是曾威豪、劉芯彤所「聚」，他們沒預期會有這麼多人，三波衝突和劉芯彤也沒有關係，她只是個「愛哭愛跟路的小女生而已」，且5月又生產，沒有逃亡動機。

薛貞國的妻子黃嘉鳳說，因疫情影響，出國也不方便，希望法院維持限制出境、出海。偵查佐莊瑞源則表示，若有人還要在疫情期間出國，可以另外向法院聲請，並說這9人都沒有與他和解。告訴代理人也表示，是否遵期出庭與解除出境、出海後是否逃亡沒有直接關係，犯告涉犯殺人、傷害致死重罪，逃亡可能性高，為保全公共利益，有限制必要。

法官整理出4項爭點，第一是張繼誠、葉品成、劉瀚陽、張昱謙是否有殺人故意？（檢方起訴、上訴）；第二是曾威豪、劉芯彤、王俊傑是否聚眾鬥毆、在場助勢、下手實施傷害、傷害致死犯行？（被告上訴）；第三點是被告是否構成妨害公務、聚眾妨害公務？是否知悉薛貞國、張瑞源是正在執行公務的警察？（檢方上訴）；第四點為共犯中有少年，被告有認識或預見？（最高院指摘）

曾威豪律師則希望再增加「莊瑞源的傷害告訴是否因撤回而應為不受理判決？」一爭點。

莊瑞源不服氣，表示警察是否執行勤務應該由警政署認定，他在2019年獲機關補助，本案是執行勤務無誤，相關資料會陳送檢察官。

因多名被告聲請再次勘驗現場畫面，更一審排定曾威豪、劉芯彤部分19日續行準備程序，張繼誠、張昱謙部分11月2日開庭，其餘候核辦。

6年前的台北市信義區夜店殺警案至今纏訟，台灣高等法院更一審今傳曾威豪（右圖）、劉芯彤（左圖）、王俊傑、張昱謙、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人出庭，但樊豪、王思凱未到。記者王宏舜／攝影
6年前的台北市信義區夜店殺警案至今纏訟，台灣高等法院更一審今傳曾威豪（右圖）、劉芯彤（左圖）、王俊傑、張昱謙、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人出庭，但樊豪、王思凱未到。記者王宏舜／攝影

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