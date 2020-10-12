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「騙扁小子」黃琪羈押 男友出庭：不知他施詐

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

「騙扁小子」黃琪。 本報資料照片
「騙扁小子」黃琪。 本報資料照片
本名黃照岡的黃琪被控以國泰千金身分與男友蘇立民成立紙上公司詐騙劉姓女商人上億元，另假冒藝人張清芳、前台大校長楊泮池的妻子四處行騙，與蘇同被依違反銀行法、公司法、詐欺等罪嫌起訴，台北地院今天傳喚蘇出庭，蘇稱不知道黃使用詐術騙人。

蘇立民透過律師辯稱無罪，稱他是依黃琪指示提領列支敦士登300萬元資本成立公司，提領前有先存入30萬美元支票，並不構成公司法驗資不實罪。

蘇立民說，他與黃琪的關係不是一般陌生人，2人在交往期間存在有信任關係，才應黃琪的要求赴2家銀行開戶，否認對黃琪施詐術之事知情。

蘇的律師說，蘇協助黃將大批現金自日本帶來台灣，是因聽黃說資金來源合法；律師說，檢方指控的列支敦士登紙上公司實際控管人是黃琪，且公司未實際營運，因此公司資本額變動並不會傷害相關權益，主張蘇無犯意。

現年27歲的黃琪未成年時即以「塔羅牌」算國運騙倒前總統陳水扁，被稱作「騙扁小子」；檢察官指控，他假冒香港首富李嘉誠的秘書向口罩大廠中衛公司詐取上萬片口罩，犯下多罪，涉及偽造文書、詐欺、違反公司法、違反洗錢防制法，另涉違反律師法意圖營利辦理訴訟罪。

檢方偵查中拘提黃琪，認為黃多次冒名詐財，執行完畢再犯案，次數不止一次，如准予交保或限制住居他隨時可能繼續詐騙，聲押禁見獲准；今年8月黃琪、蘇立民2人被起訴，法官開庭仍認為黃琪有羈押必要，再裁定羈押。

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