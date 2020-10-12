口罩國家隊員工監守自盜 一周搬走5大箱

一名在口罩國家隊工廠上班的黃姓女子，今年4月監守自盜，利用上班機會，偷走5大箱的醫療用口罩，今被新北地檢署依竊盜罪起訴。本報資料照片

一名在口罩國家隊工廠上班的黃姓女子，今年4月監守自盜，利用上班機會，偷走5大箱的醫療用口罩，並以一片3元的價格出售，經新北地檢署調查，今被依竊盜罪起訴。

檢警調查，黃女上班的工廠是口罩國家隊北部產能最大的工廠，該工廠應國內口罩需求，自加入國家隊後即將產線改為24小時運作，人員也調整成3班制，而黃女負責大夜班。

黃女見國內民眾對於醫療口罩需求迫切，認為有機可乘，於是利用夜晚無人看館機會，趁上班休息時間將口罩運出，短短一周即犯案5次，每次都搬走一大箱，共1萬7500片口罩。整起事件因工廠盤點數量發現短少，調閱監視器後才曝光。

偵訊時，黃女自白犯行，供稱口罩流向工廠附近的南洋商品雜貨店，並指是對方詢問有沒有口罩賣，她才會偷口罩販賣，因此被依竊盜罪起訴。

另外，黃女和收購口罩的店家也被控收受贓物、囤貨居奇，但2人否認犯行，檢警也查無店家收購口罩時已知是贓物和囤積情況，最後認定此部分罪證不足不起訴。