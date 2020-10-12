北市自強隧道區間測速不夠精準！法官判免繳1600元罰單

自強隧道。記者蔡翼謙／翻攝 一名賈姓男子去年開車行經台北市自強隧道，區間測速測得時速64公里，違反隧道內速限50公里規定，挨罰1600元，他不服提行政訴訟，台北地方法院認為區間測速儀器不夠精準，且無法驗證時間，不屬於「科學儀器」，判撤銷處分，賈免罰，可上訴。

賈提告主張，他在自強隧道路段無法辨識速限告示牌、前有測速照相告示牌等標誌，且該路段照明設備不足，認為警方舉發程序不合法，要求撤銷原處分。

台北市交通裁決所抗辯，該路段設有速限50公里、警52標誌牌面，用路人能清楚辨識，應該要按照速限行駛；但賈去年12月晚間ㄞ時許行經自強隧道，區間平均測得64公里時速，違規屬實。

法官認為，自強隧道路段確實設有警告標誌，賈的主張不可採信；但自強隧道區間測速系統測試報告顯示精準度不夠，採樣50筆中只有18筆能和雷達測速儀精準度相比，可見誤差數值多，且無法反覆驗證電腦時間，存有瑕疵，難認是道路交通處罰條例中規定的「科學儀器」。

判決指出，雖然賈花48秒開完859公尺，區間測速測得時速為64公里，但根據測試報告中系統誤差最大的一筆車速準確度僅86.8%，無法確認賈的實際車速為何，有可能落在時速56至74公里之間，意即賈有可能僅超速10公里以內，依法可不開罰，因此認為裁罰賈不合法，判撤銷處分。