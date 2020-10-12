代客投資慘賠 理專作假報表瞞客戶判8月

原元大銀行理財專員吳姓女子，因代客投資時發生鉅額虧損，涉嫌製作不實投資績效隱瞞客戶，客戶對帳時才發現少了3000多萬元。台北地院依背信罪判吳女8月徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，吳女原任元大銀行客戶經理，自民國102年3月間受1名林姓客戶委託，代為操作帳戶內資金，投資基金、外幣、保險等標的。不料，投資過程中發生鉅額虧損。吳女避免遭林男察覺，在104年2月至106年9月間，涉嫌製作不實投資績效與資產總額，登載在績效報表中。

林男始終以為帳戶內仍保持逾新台幣6000萬元的資產，而任憑吳女繼續操作，直至106年10月6日對帳時，林男才驚覺帳戶實際僅剩餘3000多萬元，向調查局台北市調處提告。吳女於偵查中坦承犯案。台北地檢署偵辦後，依背信等罪起訴吳女。

林男另提告吳女涉嫌挪用他帳戶內款項，不過吳女堅決否認，檢察官調查後，認定吳女僅製作不實績效報表，讓林男誤認自己投資未虧損，而未涉其他犯行。

台北地方法院審理後，審酌吳女坦承犯行，動機僅因不敢面對投資虧損的現實，且已生悔悟之意，依背信罪判處吳女有期徒刑8月。全案可上訴。

另外，林男提起民事訴訟，主張因吳女提供不實損益表，讓他繼續委託投資，未能及時將投資標的贖回、解約而避免後續損失的損害，向元大銀行及吳女求償3000多萬元。北院認為兩者無相當因果關係，判決駁回。