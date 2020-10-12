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康友-KY炒股案 北檢聲請延押盤商黃耀弘等人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，台北地檢署懷疑黃指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，再透過股市作手黃耀弘操盤炒股牟利，複訊後認為有串滅證之虞，向法院聲押禁見黃耀弘、帳房陳柏榮、炒手江宗星等人獲准，因其押期將屆滿，向法院聲請延押2個月。

康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，但卻在2019年第4季財務報告中，未揭露相關動產抵押資訊，涉財報不實。

今年8月18日，檢調兵分3路搜索黃文烈辦公室等處所，約談股市作手黃耀弘、會計師施景彬、江明南等人到案說明；黃耀弘被檢方聲押禁見獲准，施景彬、江明南各30萬元交保候傳。

檢調追查，黃耀弘遭搜索時，曾使用一支手機和未到案者聯繫，這個人疑似就是陳柏榮，調查官懷疑黃耀弘與陳男有串證可能，且涉及湮滅相關炒股事證，緊急搜索陳男到案，查扣手機過濾通訊軟體對話。

據了解，黃文烈的家人都領有新加坡護照，黃又在8月初持台灣護照搭機前往星國，研判可能前往星國藏匿；據調查，黃文烈在台資金的調度，都是由這名年僅34歲的帳房陳柏榮管理。檢方再聲押禁見陳男、江男獲准。

檢察官依涉嫌違反證交法對黃發布通緝，通緝時效到2057年11月14日為止。黃耀弘、陳柏榮、江宗星收押禁見迄今，因其押期將屆滿，檢方考量案情複雜，且金流尚未釐清，聲請延押2個月；台北地院明日上午將召開延押庭。

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，台北地檢署懷疑黃指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，再透過股市作手黃耀弘操盤炒股牟利，複訊後認為有串滅證之虞，向法院聲押禁見黃耀弘、帳房陳柏榮、炒手江宗星等人獲准。圖／本報資料照。
曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，台北地檢署懷疑黃指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，再透過股市作手黃耀弘操盤炒股牟利，複訊後認為有串滅證之虞，向法院聲押禁見黃耀弘、帳房陳柏榮、炒手江宗星等人獲准。圖／本報資料照。

炒股 通緝 康友

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