6度酒駕男妨害公務不配合攔查 還露鳥掏給女警看遭訴

台中市傅姓男子有酒駕前科，他在今年7月間仍喝酒後騎電動自行車上路，被巡邏的警方攔查，未料傅不配合，謊稱自己來自對岸，沒有身分證，還辱罵警員三字經，最後還為脫身，謊稱遭女警騷擾，結果卻自己拉開褲子拉鍊，露出下體企圖讓女警難堪，全案依妨害公務、公然猥褻送辦後，台中地檢署今偵結起訴。

根據起訴書，傅姓男子（59歲）有6次公共危險遭查獲的紀錄，最近一次被查獲後，才在今年3月間易科罰金執行完畢，但他仍不知悔改，在今年7月4日凌晨零時許，酒後又騎電動自行車上路，遭巡邏的大雅警分局警員攔查，警方聞到傅有濃濃酒氣，欲對傅酒測，但傅拒絕配合。

傅姓男子先是謊稱自己來自大陸地區，沒有中華民國身分證，過程中除不斷對警方咆哮外，還辱罵警員三字經，另外傅為求脫身，還指控現場盤查的女警，觸摸他的身體，讓他的手部、腹部受傷，傅還意圖拉開拉鍊，掏出下體給女警看，要讓女警難堪，經警方制止不聽，傅執意掏出下體撫摸，遭警方制伏後，依妨害公務、公然猥褻送辦。

傅落網後否認有公然侮辱犯行，仍辯稱當時他被警察打到肚子、手疼痛，當時是想打開衣服，查看有無瘀青。