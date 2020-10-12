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李艷秋挨告盜蓋印章領母親存款 士檢不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

資深媒體人李艷秋的母親3年前過世，李的二哥李金水提告指控李艷秋盜蓋母親印章，提領帳戶款項。士林地檢署日前偵結，認定李艷秋並無不法行為，以不起訴處分。

李艷秋二哥李金水提告指控，母親在2017年2月間過世，遺產為全體繼承人共有，李艷秋涉嫌偽造私文書，未在全體繼承人同意，就利用保管母親帳戶印章（存摺大哥、大嫂保管），涉嫌盜蓋印章提領款項。

大哥李金桂和大嫂吳愛珠證稱，從2016年底，因母親住院需用錢，即向妹妹李艷秋拿取印章，之後一直是夫妻保管未歸還，母親有授權他們處理財產。

經查，2017年2月18日、20日，李金桂和吳愛珠在郵局提款單上蓋母親印章，分別提領6萬元及180萬元。士林地院去年9月宣判，認定大哥、大嫂明知母親死亡，因貪圖一時之便，為支付母親醫療費、喪葬費用等，依偽造私文書罪判刑，均緩刑2年。

檢察官認為，難以證明李艷秋與大哥、大嫂有犯意聯絡及行為分擔，全案不起訴處分。

資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照

李艷秋 遺產

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