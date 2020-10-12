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傳播新冠肺炎謠言 業者求償300萬元
彰化縣唐姓男子今年2月在臉書花壇人俱樂部上傳武漢肺炎第19例去過車麗屋彰化金馬店，且該店店員已經發燒等文字，造成車麗屋生意大受影響，業者向唐男求償300萬元，並得在三大報刊登道歉啟事，彰化地方法院判決唐男應於花壇人俱樂部發文道歉，原告其餘之訴駁回，全案仍可上訴。
唐姓男子（22歲）是2月17日收到女友用line傳給他的私訊，指出確診死亡的白牌計程車病患「曾去過某醫院、某汽車百貨商場，且員工已發燒，請大家小心，這些都別去」，將這些訊息再轉po 到花壇人俱樂部社群網站。
車麗屋業者表示，因受不實疫情消息影響，造成業績下滑，營業收入驟減，且該店員工及家屬還遭受旁人言語霸凌等歧視，業者並提出案發前後和去年同期業績及與台中店業績比較，認為確實造成營業額衰退，因此提出民事訴訟求償300萬元，並要求唐男需在三大報和彰化地區有線電視系統頻道刊登10秒以上及臉書花壇人俱樂部道歉啟事。
不過判決指出，唐男在臉書社團po文10分鐘後就已刪文，且也被彰化地方法院依違反傳染病防治法第63條散播傳染病流行疫情不實訊息，判處唐男3萬元罰金，車麗屋業者所提出的營業損失很難認可恣意評斷，而要求於三大報及有線電視頻道道歉，也顯過當，因此判決唐男應在當時發文的臉書花壇人俱樂部發文道歉，原告其餘之訴駁回。
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