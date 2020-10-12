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影／女子用他人PO網中獎發票兌獎 國稅局要追回辦詐欺

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市黃姓女教師中8月時中了發票獎金，金額1200元，但是到農會領獎時，卻被發現獎金已經被領走，清查才知道是因為她把發票Po上網，被有心人掃描QR Code領走獎金，讓她驚呼「沒想到自己的錢被偷走竟然這麼容易」

南區國稅局副局長李素蘭表示，對方是透過「統一發票兌獎App」領走獎金，過程當中不僅留下身分證字號，還有帳戶資料，國税局將依法追回獎金，同時依照詐欺罪移送法辦。

黃女最近中了5、6月的發票，一張1000元、一張200元，中獎後他很高興，把發票Po在臉書上，還表示因為自己很喜歡吃蝦，要把獎金拿去買蝦。

但後來他去農會想要領獎金時，系統卻顯示異常代碼，後來他改去隔壁的超商領取，超商告訴他「發票已經領過了」，他認為不可能，發票一直帶在身上，以為是農會的問題，後來農會才告訴他，獎金已經被領走，要他向國稅局查詢。

國税局詢問他是否曾經將發票照片放在公開的網路社群裡，她才想起來曾經把發票照片Po在臉書上，國稅局人員表示，已經有人掃描臉書照片的QR Code，利用App把錢領走。

經國稅局調查，獎金是被一名住在新北汐止區的劉姓女子領走，目前黃女已經重新領到自己的獎金。

李素蘭表示，國稅局是在108年研發App，主要是針對1000元以下的小獎，只要掃描QR Code，或者是雲端發票，就會自動對獎，並把中獎獎金匯到戶頭裡，主要是方便消費者，不必一張張地對發票，之後還要去領獎金。

但是只要消費者把發票上的QR Code公開，就有可能被人掃描之後領獎，提醒消費者不能隨便公開，而對於不肖人士也提醒，不要為了區區的獎金而涉法。

黃女最近中發票Po在網路上，結果被有心人掃描QR Code領走獎金。圖／取自臉書
黃女最近中發票Po在網路上，結果被有心人掃描QR Code領走獎金。圖／取自臉書

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