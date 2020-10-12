秦庠鈺逃亡4年被抓回高院開庭 稱「另案判11年」才逃

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺涉炒股，他因另吸金逾百億元遭判11年徒刑，定讞前即潛逃。秦違反泰國移民法規而入獄，原本下月3日關押期滿，適因7月28日泰皇生日大赦而在9月15日出獄。我方9月17日自曼谷將秦追緝歸案，台灣高等法院今開「調查通緝犯」訊問庭，秦聲稱因另案被判11年才逃亡。

秦庠鈺（49歲）於2011年間提供吸金所得款項供炒作「碩天科技股份有限公司」股票，涉嫌違反證券交易法，台北地檢署2012年4月起訴，台北地院2013年10月22日判他3年2月徒刑。秦上訴，卻從2016年初高院審理期間即不再到庭，高院同年4月1日通緝。

此外，2007年間，秦陸續以「金圓互助聯誼會」、「東盟投資案」等名義，以招攬民間互助會業務為由，違反銀行法募資，吸金高達136億元，2017年11月最高法院依銀行法非法經營銀行業務罪判秦庠鈺11年徒刑定讞，但事實上秦早已逃跑。

秦庠鈺棄保潛逃後，2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi）遭逮，刑事局駐泰國聯絡組接獲泰國警察總署移民總局通報，請求協助辦識身分；刑事局指紋科比對辨識，確認是秦。

高院今就秦庠鈺通緝到案部分訊問，他委任律師鄭克盛、尹良辯護。法官詢問秦為何不來開庭，秦表示因另案遭判重刑，為規避牢獄而逃亡。

尹良指稱秦庠鈺在本案中是無辜的，辯秦出借金錢完全不知道是要去違法操縱股票，因同案被告跟他說是要入主碩天，從頭到尾都不知道起訴原由。