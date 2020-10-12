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每月收「公關費」63萬包庇賭博電玩 貪警判18年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任高雄市警局維新小組督察員蔡景德、仁武分局行政組長齊德清、仁武分局行政組巡官林霙璋按月收受賭博電玩業者賄賂，包庇業者不被取締，或順利通過臨檢，其中蔡景德每月收賄高達63萬元，一、二審均依貪汙罪判刑18年6月徒刑，褫奪公權10年，最高法院駁回上訴定讞；林霙璋判刑15年2月，褫奪公權7年定讞。

另齊德清二審期間繳回111萬元犯罪所得，且從偵查階段開始自白認罪，一審判刑12年，二審改判8年10月徒刑，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，李姓電玩業者除經營多家電子遊戲場外，也出租機台給其他同業牟利，他和其他業為規避警方取締場內的賭博電玩，依各家機台擺設數量多寡計算費用、收取同業行賄賄款後，再委託人脈關係良好的楊姓業者，透過「白手套」陳姓退休副分局長轉交賄款蔡景德及齊德清，另名白手套涂姓警務員則負責拿賄款給林霙璋，請託包庇業者不受取締。

法院認定，蔡景德2012年12月到2013年10月負責辦理維新小組業務期間，每月收受業者63萬賄款，共計11次、693萬元，而他被發現家中僅他一份薪水收入，收賄期間薪資帳戶卻全未提領，不但日常生活開銷及子女教育費用來源不明，還能購買高級名車、每月投資與他薪水幾乎等額的基金。

齊德清擔任仁武分局行政組長時，2012年7月起每月收11萬至12萬元不等，直到2013年4月調職，共收賄10次、111萬元；林霙璋2014年任職仁武分局行政組巡官期間，業者擔憂已爆出員警收賄包庇電玩案，會使警方擴大查緝賭博電玩，楊姓業者透過白手套涂姓警員轉交賄款，以每月8萬到11萬不等，2015年2月到10月間，共收9次、87萬元。

法院審理時，齊德清認罪，但蔡景德、林霙璋否認收賄，但依據業者製作的桌曆帳目、證人證述、通聯紀錄等，證實3人有收賄，認定有罪，一審判依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判蔡景德18年6月徒刑，褫奪公權10年，齊德清判刑12年，褫奪公權6年，林霙璋判刑15年2月，褫奪公權7年。

案件上訴，高雄高分院二審考量齊德清認罪且繳回111萬元犯罪所得，依法減刑，認為齊德清不知廉潔自持收受賄賂，有違官箴，嚴重破壞公務員形象，但考量他坦認犯行、繳回全部犯罪所得，尚有悔悟之心，犯罪後態度良好，改判8年10月徒刑，褫奪公權4年，另蔡景德、林霙璋部分，原審判決無違誤，駁回上訴；最高法院駁回上訴，全案定讞。

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收賄 賄款 賭博

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