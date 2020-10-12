女罵「幹XX急拜」辯「急的時候快拜拜」 判罰4000元

嘉義縣黃女日前到高鐵嘉義站購買車票，不滿售票員速度慢，怒罵「幹XX急拜」，被提告公然侮辱，檢警訊問時黃承認講「幹林娘急拜」，辯稱這是父親口頭禪也是俗語，意思是「很急的時候要趕快拜拜」，法官不採信黃女說法，判罰4000元、得易服勞役。

黃女今年5月欲陪兒子搭乘高鐵北上，在高鐵嘉義站售票大廳購票，不滿售票員速度慢，當場怒罵售票員「幹XX雞X」， 售票員不滿被侮辱向警方提告黃公然侮辱。

檢警訊問時，黃承認案發始曾說「幹XX雞X」5字，但5字意思是：「幹」代表村幹事，「林」是二姑丈的姓，「娘」她叫母親阿娘，「急」急躁的意思，「拜」要拜拜；這是父親口頭禪也是地方俗語，意思是「很急的時候要趕快拜拜」，告訴人誤解她意思。