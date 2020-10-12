僅因行車糾紛 男子糾集11名少年示威暴力恐嚇判刑6月

李姓男子因與被害人發生行車糾紛而心生不滿，今年3月間糾集了11名少年涉嫌前往被害人家中施壓恐嚇，眾人砸毀被害人停放住處騎樓前機車右後照鏡及腳踏車坐墊，台南地院依李觸犯與少年共同恐嚇危害安全罪，累犯，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，李姓男子因與被害人發生行車糾紛而心生不滿，今年3月14日帶同李姓少年等人，一同前往台南市被害人住處前，指示眾人分持棍棒或徒手，以暴力方式砸毀被害人所有、停放於住處騎樓前機車右後照鏡，使被害人心生畏懼後揚長而去。

案經被害人提出告訴，法辦起訴，李姓少年等11人涉案部分，由台南地院少年法庭審理中。