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僅因行車糾紛 男子糾集11名少年示威暴力恐嚇判刑6月
李姓男子因與被害人發生行車糾紛而心生不滿，今年3月間糾集了11名少年涉嫌前往被害人家中施壓恐嚇，眾人砸毀被害人停放住處騎樓前機車右後照鏡及腳踏車坐墊，台南地院依李觸犯與少年共同恐嚇危害安全罪，累犯，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，李姓男子因與被害人發生行車糾紛而心生不滿，今年3月14日帶同李姓少年等人，一同前往台南市被害人住處前，指示眾人分持棍棒或徒手，以暴力方式砸毀被害人所有、停放於住處騎樓前機車右後照鏡，使被害人心生畏懼後揚長而去。
案經被害人提出告訴，法辦起訴，李姓少年等11人涉案部分，由台南地院少年法庭審理中。
法官認為，李在此案居於主導地位，糾集了十幾人前往被害人家中施壓恐嚇，其中有11名未滿18歲少年，部分仍在學學生。此等糾眾恐嚇示威的舉動，類似於香港古惑仔電影情節，對於被害人所居住社區，造成相當程度負面衝擊，且容易誤導參與行為少年價值判斷。法官決定量處較重刑罰；斟酌被害人已於警詢中表達不願追究等情節，依法量刑。
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