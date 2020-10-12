行人不走斑馬線、未注意來車 被機車撞上法官判他有罪

基隆市廖男騎機車撞到過馬路的吳姓男子，人車倒地受傷。車禍鑑定結果指吳從路邊停車前方穿越車道，未走斑馬線，也未注意右側來車為肇事主因。廖控告吳涉過失傷害，檢方起訴。基隆地院審結，認定吳的過失行為與廖男受傷具相當因果關係，判吳拘役30 天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，廖男去年10月14日上午7點多，騎機車沿基隆市中正區正豐街往豐稔街方向行駛，因路旁張男違規停車阻礙視線，在吳男從正豐街單號側穿越馬路，要前往對面雙號側時，雙方都閃避不及，廖的機車車頭撞上吳男，人車倒地。

這起車禍造成廖男右肩擦挫傷、雙手、左膝及左踝擦挫傷等傷害，吳男則是右肩近端鎖骨骨折。警方接獲廖男報案後派員到場，吳坦承為肇事者。廖控告吳、張涉嫌過失傷害罪嫌。基隆地檢署偵結起訴，法院審理時，廖、張達成和解，撤回對張的告訴。

法官指出，吳男未走距離他約38公尺的斑馬線過馬路，也未注意右側來車，貿然穿越單向兩線車道肇事，難認已盡注意能事，自有過失。

公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定結果，指吳穿越車道未走斑馬線，由路邊停車前方穿越車道時，未注意右側來車為肇事主因，法官認定吳男過失行為與廖男受傷具相當因果關係。