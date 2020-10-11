惡鄰故意製造噪音 前主委妻罹憂鬱症提告

彰化縣劉姓女子涉嫌故意在自家不斷疑似以硬物敲擊牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地等方式製造噪音，造成僅一牆之隔的鄰居黃女經常無法成眠或驚醒，甚至因此而憂鬱症，而請求精神慰撫金等損害賠償50萬元，彰化地方法院判處劉女需賠償3萬元，並不得再製造噪音。圖／彰化地方法院資料照 彰化縣劉姓女子涉嫌故意在自家不斷疑似以硬物敲擊牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地等方式製造噪音，造成僅一牆之隔的鄰居黃女經常無法成眠或驚醒，甚至因此而憂鬱症，而請求精神慰撫金等損害賠償50萬元，彰化地方法院判處劉女需賠償3萬元，並不得再製造噪音，全案仍可上訴。

判決指出，黃女表示，因她丈夫擔任社區主委期間與劉女有爭執不睦，劉女從2016年搬到他們隔壁後，就不分日夜，有時甚至是凌晨2點到5點間經常以連續拖拉桌椅、重物撞擊、奔跑、跳繩、打球、踱步等各種方式製造巨大噪音，不只住在隔壁的他們聽到，就連警衛室都聽得到。

造成黃女不只不能安眠，精神也經常處於緊張狀態，而出現神經衰弱、胸悶、頭痛、肩痛等症狀，甚至因此憂鬱症，有一段時間還躲回娘家尋求清靜，醫生也建議其憂鬱等症狀，疑因環境壓力而惡化，建議應減輕其壓力。

黃女雖多次請社區主委、警衛、議員、警察勸阻均無效，後來乾脆搜證錄下噪音提告，劉女先是表示其在家的行為是她的自由，後又否認有製造噪音，表示黃女錄下的噪音並非發自她家，而是在社區後方。但在現任主委和警衛作證下，證明均有聽過噪音是從劉女家中傳出。

法官依民法第793條規定，於他人居住區域發出超越一般人社會生活所能 容忍之噪音，則屬不法侵害他人居住安寧之人格利益，認為劉女所製造噪音確實已是種加害行為，依其對黃女的損害程度，判處劉女需賠償黃女3萬元慰撫金，以後日間上午7時至晚上8時其聲響不得超過65分貝、晚上8時至晚上11時不得超過60分貝、晚上11時至翌日7時不得超過55分貝。