聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡鄰故意製造噪音 前主委妻罹憂鬱症提告

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣劉姓女子涉嫌故意在自家不斷疑似以硬物敲擊牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地等方式製造噪音，造成僅一牆之隔的鄰居黃女經常無法成眠或驚醒，甚至因此而憂鬱症，而請求精神慰撫金等損害賠償50萬元，彰化地方法院判處劉女需賠償3萬元，並不得再製造噪音。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣劉姓女子涉嫌故意在自家不斷疑似以硬物敲擊牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地等方式製造噪音，造成僅一牆之隔的鄰居黃女經常無法成眠或驚醒，甚至因此而憂鬱症，而請求精神慰撫金等損害賠償50萬元，彰化地方法院判處劉女需賠償3萬元，並不得再製造噪音。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣劉姓女子涉嫌故意在自家不斷疑似以硬物敲擊牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地等方式製造噪音，造成僅一牆之隔的鄰居黃女經常無法成眠或驚醒，甚至因此而憂鬱症，而請求精神慰撫金等損害賠償50萬元，彰化地方法院判處劉女需賠償3萬元，並不得再製造噪音，全案仍可上訴。

判決指出，黃女表示，因她丈夫擔任社區主委期間與劉女有爭執不睦，劉女從2016年搬到他們隔壁後，就不分日夜，有時甚至是凌晨2點到5點間經常以連續拖拉桌椅、重物撞擊、奔跑、跳繩、打球、踱步等各種方式製造巨大噪音，不只住在隔壁的他們聽到，就連警衛室都聽得到。

造成黃女不只不能安眠，精神也經常處於緊張狀態，而出現神經衰弱、胸悶、頭痛、肩痛等症狀，甚至因此憂鬱症，有一段時間還躲回娘家尋求清靜，醫生也建議其憂鬱等症狀，疑因環境壓力而惡化，建議應減輕其壓力。

黃女雖多次請社區主委、警衛、議員、警察勸阻均無效，後來乾脆搜證錄下噪音提告，劉女先是表示其在家的行為是她的自由，後又否認有製造噪音，表示黃女錄下的噪音並非發自她家，而是在社區後方。但在現任主委和警衛作證下，證明均有聽過噪音是從劉女家中傳出。

法官依民法第793條規定，於他人居住區域發出超越一般人社會生活所能 容忍之噪音，則屬不法侵害他人居住安寧之人格利益，認為劉女所製造噪音確實已是種加害行為，依其對黃女的損害程度，判處劉女需賠償黃女3萬元慰撫金，以後日間上午7時至晚上8時其聲響不得超過65分貝、晚上8時至晚上11時不得超過60分貝、晚上11時至翌日7時不得超過55分貝。

噪音 憂鬱症 警察

延伸閱讀

不滿樓上鄰居頻傳噪音 他加倍奉還反被打斷手指

高嘉瑜唱歌算噪音？環保署：聲音照相規範不會罰

相關新聞

惡鄰故意製造噪音 前主委妻罹憂鬱症提告

彰化縣劉姓女子涉嫌故意在自家不斷疑似以硬物敲擊牆壁、拖拉桌椅、甩門、重物落地等方式製造噪音，造成僅一牆之隔的鄰居黃女經常...

知名餅乾店負責人才被送辦 今又遭爆謊稱報備警方違停

高雄市知名餅乾店「貝爾」林姓負責人因積欠營業稅，年初遭行政執行署高雄分署查封，林因情緒失控，扯下執行人員口罩，被依妨害公...

台東國小女教師遭解聘 跟學校教育處興訟12年確定敗訴

台東縣某國小林姓女教師12年前被校方以不適任為由解聘、資遣，12年來，她就考績與解聘、資遣等情況興訟，與校方及縣府教育處...

高雄男網拍詐騙193萬慘判10年 法官：屬低度之刑

有網拍詐騙前科的謝姓男子，4年前涉持續行騙，在露天拍賣等網站刊登包括演唱會門票、PS4等商品要出售，收到款項後從未出貨。...

不滿樓上鄰居頻傳噪音 他加倍奉還反被打斷手指

台中市侯姓男子與饒姓男子是樓下、樓下的大樓鄰居，但侯長期不滿饒時常在屋內製造噪音，雙方已有嫌隙，去年底侯又聽到樓上傳來噪...

到公司強拖女友上車載走 男遭判拘役40天　

曾姓男子因對梁姓女友心有不滿，去年11月竟開車到梁的工作處，強行將對方拖至汽車後座，準備載往其住處，所幸梁及時打電話向姊...

已2度酒駕遭判刑 台中男無照再酒駕自摔送醫

台中市江姓男子已有兩度酒駕落網，遭法院判刑確定的紀錄，但江仍不知悔改，繼續酒駕，在今年6月間，酒後騎車行經霧峰區時，疑不...

債務糾紛男子傳訊息恐嚇人 法官判拘役20天

陳姓男子因帳務糾紛與鄭姓被害人不睦，去年11月5日透過通訊軟體LINE，涉嫌傳送「如果你要過來找我，要你有一隻手一隻腳下...

毒癮男子接受勒戒緩起訴期間再吸毒 被法官判刑8月

鄭姓男子施用毒品案件，經台南地署檢察官2018年命鄭接受戒治治療，緩起訴處分，緩起訴期間為2年，鄭今年5 月緩起訴期間，...

氣爆燒傷截肢 過失刑責不追究

桃園一名趙姓女子經營的美容院發生氣爆，檢方查出當時二樓瓦斯桶沒鎖緊，大量氣體洩漏，趙女點煙時引燃，認定趙女涉犯過失以煤氣...

鐵漢故事／「老派」劉耿銘 破警所8成竊案

台南市永康警分局大橋派出所警員劉耿銘到所3年，破竊案1百多件占全所8成，被譽為「竊盜剋星」，到底秘訣是什麼？「沒有秘訣就...

餅乾界LV欠稅被查封 老闆暴走

高雄市知名「貝爾」手工餅乾店積欠營業稅廿七萬元，今年初行政執行署高雄分署執行員、書記官登門查封公司資產時，林姓負責人一時...

熱門新聞

蘋果供應鏈復揚科技火警 消防派遣13車搶救中

獨／北宜肇逃男遭起底 曾嫌鸚鵡吵PO剪鳥嘴血照

不到300天奪46命 南投縣車禍最大凶手是它們

郭瑤琪涉貪入獄 陳水扁：郭瑤琪的公義等蔡總統喚回

全民運龍舟隊女選手 不慎自撞電桿傷重不治

影／彰化埔鹽工廠大火濃煙竄天 2人受傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。