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台東國小女教師遭解聘 跟學校教育處興訟12年確定敗訴
台東縣某國小林姓女教師12年前被校方以不適任為由解聘、資遣，12年來，她就考績與解聘、資遣等情況興訟，與校方及縣府教育處官司纏鬥十餘回，在行政訴訟敗訴定讞後，她再向學校及縣府聲請國賠999萬元，因逾2年請求時效，日前經最高法院判決敗訴定讞。
林女因被認定教學不力、不能勝任教學工作，從97學年度開始，就因考績列丙等，被學校教評會決議解聘、資遣，期間她與學校、縣府教育處進行訴願及行政官司十數回合，七度成功爭取復職，但同學年度期末又被考核丙等解聘，直到103學年度期末，學校教評會再將她解聘，她就未獲學校回聘，經訴願不成，她提行政訴訟也被判敗訴定讞。
行政訴訟敗訴後，她改提國賠，105年10月以縣府及學校為被告，聲請國賠999萬元，理由是學校教評會及考核會未依公平正當程序考評她的成績，反不實指控損害她的人格尊嚴，剝奪其健康、工作、生計，造成她精神痛若不堪。
林女指控，學校運動會時，其他教職人員與學生家長聚眾在校內飲酒、醉酒，學校未處置；有教師在畢業典禮上未盡保護學生安全義務，造成學生顏面燒傷，學校也未懲處，她的情節輕微，反遭嚴重處分，實屬不公。
校方主打「時效」抗辯，指縣府103年10月15日就針對她的訴願做出決定，但林師105年10月24日才提起國賠訴訟，顯已逾2年時效，從一審、二審至三審均採信校方抗辯理由，最高法院日前也以「逾時行使國家賠償請求權」，裁定駁回她的國賠上訴。
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