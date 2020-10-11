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高雄男網拍詐騙193萬慘判10年 法官：屬低度之刑
有網拍詐騙前科的謝姓男子，4年前涉持續行騙，在露天拍賣等網站刊登包括演唱會門票、PS4等商品要出售，收到款項後從未出貨。一審法官認定他共詐227次、詐得約193萬，分別判1年2月或1年4月，合併執行10年徒刑；謝上訴認為判太重，遭高雄高分院駁回，全案可再上訴。
判決指出，謝姓男子（42歲）根本沒有商品能販售，卻先從淘寶網站上，購入露天拍賣、旋轉拍賣、城市通等網站的人頭帳號，2016年7月到2018年7月陸續刊登商品，品項包括安室奈美惠演唱會、樂高玩具、六福村門票、夏慕尼餐券、漫威模型、PS4主機、SWITCH、小瑪莉機、小米掃地機器人等。
當有有買家受騙上當下標後，謝姓男子會向另個遊戲點數賣家，購入相同金額的點數，由於購買點數會產生虛擬帳號，謝就將虛擬帳號給買家匯款，成功得手點數後再轉賣賺一次。
不少受害人報案，檢警2018年7月間循線查獲謝姓男子法辦，深入清查出受騙者包括未成年，謝姓男子應訊時就認罪。一審法官發現，他先前因類似詐騙手法，共34罪判3年半定讞，此次屬累犯應加重刑責，也痛批他應知「天下沒有白吃的午餐」，正值青壯年卻不思用正當方式謀取所需，總計227次犯行、不法所得193萬多元，合併處10年。
謝姓男子上訴辯稱，已跟部分受害人和解，判的刑度跟他犯行不成比例，盼能減輕刑責。
二審合議庭認為，他所犯的加重詐欺罪嫌最輕本刑1年以上，加上他是累犯，分別判1年2月或1年4月，已屬低度之刑，且詐騙次數很多，每個被害人被騙金額數千至1、2萬元不等，也有考量他造成的危害程度、犯後彌補損害狀況，沒必要因為每次詐得金額而把每個刑度細分，加上一審將227罪合併執行10年，有給予刑罰折扣，量刑沒有過重，判駁回上訴。
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