不滿樓上鄰居頻傳噪音 他加倍奉還反被打斷手指

台中市侯姓男子與饒姓男子是樓下、樓下的大樓鄰居，但侯長期不滿饒時常在屋內製造噪音，雙方已有嫌隙，去年底侯又聽到樓上傳來噪音，侯一氣之下，拿了一根角材，也在饒的屋外樓梯間，不斷敲打牆壁，製造噪音，此舉引來饒不滿，先口角理論後，饒又拿出桿麵棍，攻擊侯的手，造成侯手指骨折，台中地院審結，依傷害罪判饒3月徒刑，得易科。

根據判決書，饒姓、侯姓男子分別住在台中市西屯區某社區的12樓、11樓，雙方因住處的噪音問題而互有嫌隙，去年12月2日晚間7時許，侯認定饒又在屋內再度製造噪音，侯一氣之下，持裝潢用的角材至12樓的樓梯間，敲打饒住處外牆。

饒聽到聲音後，出門與侯理論時發生口角，饒十分憤怒，又返家拿出桿麵棍，在該社區12樓的樓梯間，以桿麵棍敲打攻擊侯的頭部，侯隨即以手護頭，其手部也遭饒持桿麵棍毆打，過程中導致侯受有頭部外傷合併腦震盪、左手第四掌骨及第五指近端指骨骨折等傷害，案發後饒妻趕緊報警到場處理。

侯事後向警方提告傷害，饒否認涉案，辯稱是侯持木棍攻擊，他才回拿出桿麵棍自衛，沒有傷害意圖。