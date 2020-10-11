汽車行業者談判遭圍毆 男挺朋友攝影過程遭判刑2月

王姓男子與經營汽車行的廖姓男子有金錢糾紛，2018年3月，王到廖的公司談判，雙方商談無果，王一氣之下便召集多名友人到場，周男為挺好友王，也趕至現場助陣，一夥人毆打廖，將其打得渾身是傷，期間則由周拍攝毆打經過。新竹地院審理終結，依共同犯傷害罪，判周有期徒刑2月。

經查，周男與王男是朋友，王則與廖男有金錢糾紛，2018年3月26日，王到廖的汽車行商談解決債務的方式，但雙方談判破裂，王立刻召集友人，周聞訊也到場助陣，雙方對廖一陣毆打，將廖打到頭部多處挫傷、頭皮撕裂傷、疑似腦震盪症候群、臉部瘀挫傷、流鼻血等，期間周則以攝影設備在旁拍攝毆打經過。