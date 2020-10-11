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到公司強拖女友上車載走 男遭判拘役40天
曾姓男子因對梁姓女友心有不滿，去年11月竟開車到梁的工作處，強行將對方拖至汽車後座，準備載往其住處，所幸梁及時打電話向姊姊求助，並趁機下車逃至附近雜貨店，因梁持續掙扎、呼救，至雜貨店內向老闆求援，曾才放棄離去；新竹地院審理終結，依剝奪他人行動自由罪，判曾拘役40日。
經查，43歲曾男因對梁女心有不滿，去年11月5日下午竟開車到梁的公司強拖對方至汽車後座，並開車至曾的住處前，期間，梁逮到機會偷偷打手機給姊姊求助，梁姊聞訊立刻報警。不料曾接獲警方通知，要他至派出所說明，竟勃然大怒，繼續開車強載梁，所幸梁及時下車跑到附近雜貨店求助，曾才放棄離去。
法官認，曾僅因感情糾紛，不用理性方法解決，竟率然剝奪梁的行動自由，欲以非法手段達到解決糾紛的目的，犯罪動機非良善，考量曾坦承犯行，且與對方達成和解，審酌依剝奪他人行動自由罪，判曾拘役40日，易科罰金4萬元。
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