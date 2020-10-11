已2度酒駕遭判刑 台中男無照再酒駕自摔送醫

台中市江姓男子已有兩度酒駕落網，遭法院判刑確定的紀錄，但江仍不知悔改，繼續酒駕，在今年6月間，酒後騎車行經霧峰區時，疑不勝酒力摔車，經救護車送往醫院治療後，警方前往調查，發現江的酒精濃度每公升0.55毫克，依公共危險罪移送後遭檢方起訴，台中地院以累犯加重其刑，判刑6月，併科罰金1萬元。

根據判決書，江姓男子（38歲）在2016年、2018年間都有酒駕被查獲、遭法院判刑確定的紀錄，江才在去年8月19日執行完畢，未料江仍不知悔改，在今年6月5日深夜11時許，在霧峰區乾溪路的地震教育園區附近路旁，飲用米酒後 ，在隔天零時許時，騎車上路，行經霧峰區福新路、新厝路交岔路口，因不慎摔車，致己受傷，被送往亞洲大學附屬醫院救治。

警方獲報到場處理，並在醫院對江酒測，發現江的酒測值達每公升1.28毫克，全案依公共危險罪移送後，檢方起訴。

台中地院審理後，認為江犯行明確，且已有兩次因酒駕遭判刑紀錄，江的酒駕已被吊銷，但仍酒後騎車上路，不顧其他用路人的安危，顯然江對刑罰的反應力薄弱，認定為累犯，依法加重其刑，以公共危險罪，判刑6月，併科罰金1萬元，得易科、易服勞役，可上訴。 台中市江姓男子已有兩度酒駕紀錄，已被吊照，他在今年6月間，仍酒後無照騎車上路，因自摔而被警方查獲，台中地院判他6月徒刑。圖／報系資料照

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