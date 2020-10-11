債務糾紛男子傳訊息恐嚇人 法官判拘役20天

陳姓男子因帳務糾紛與鄭姓被害人不睦，去年11月5日透過通訊軟體LINE，涉嫌傳送「如果你要過來找我，要你有一隻手一隻腳下來」等文字，使鄭心生畏懼，陳還於去年12月3日，見鄭前來處理帳務糾紛，即以五字經等穢言辱罵鄭。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，又犯公然侮辱罪，判處罰金3千元。

判決說，陳姓男子（59歲）因帳務糾紛而與鄭姓男子不睦，去年11月5日晚間11點52分，透過通訊軟體LINE傳輸「如果你要過來找我，要你有一隻手一隻腳下來 」、「小心一點，我叫人要去抓你」等加害身體語音訊息，使鄭常嘉心生畏懼，致生危害於安全。

陳又於去年12月3日下午1點10分，在台南市住處外巷道，見鄭前來處理帳務糾 紛，即以台語五字經穢語辱罵鄭，毀損鄭名譽。案經鄭訴由警方法辦起訴。