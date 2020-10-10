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魚肉鄉民？北農一常董被爆違規二拍牟利百萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北農一名王姓常務董事，去年仗著常董身分霸占第一果菜市場卸貨空間進行交易，台北市長柯文哲曾批「這不就是魚肉鄉民嗎？」指示市場處依法處理。不料該常董近來又遭承銷人爆料，疑再次利用特權，違反北農規定用二次拍賣、限制底價方式謀取暴利，時間長達10個月，獲利百萬。

承銷人指出，王姓常董壞破壞北農公開透明公開的作業理念，「北農是管不動？還是不敢管？」不少承銷人看在眼裡，敢怒不敢言。

對此，北農主祕路全利說，目前沒接到投訴，整個市場交易，會按照公司交易規範來執行。對於二次拍賣，公司有交易規範，若有投訴，會再了解整個情況。

據指出，王姓常務董事去年10月被爆料，長年占用第一果菜批發市場的公用卸貨空間，甚至違規進行現金交易，由於他身兼北農常董、蔬菜公會理事，無人敢管，直到鬧上媒體，北農才抽查開單。未料，現又有承銷人爆料，王再次利用特權，以低價買進蔬菜，並違反北農規定，用二次拍賣、限制底價不得低於買進成本的方式謀取暴利。

承銷人指出，王在第一果菜批發市場凌晨拍賣時，以低價買進，隔天再重新裝箱下拍賣，並施壓拍賣員賣比他買進成本高的價格售出，藉此牟利，比先前占用公用卸貨空間更誇張。

對此，王姓常董受訪表示，沒有啦，去年爆的，他都沒有賣，也沒有違反規定二次拍賣施壓這回事，這可以去查，每天都可以查，他有參加拍賣，沒有二次拍賣。

承銷人拍下王姓常董二次拍賣的貨品照片。圖／承銷人提供
承銷人拍下王姓常董二次拍賣的貨品照片。圖／承銷人提供

北農

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