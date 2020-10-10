不滿被閃大燈男急煞逼後車停下 持球棒嗆被判刑4月

蕭姓男子不滿開車時被後車閃大燈，無故急煞停車，迫使後車蔡姓駕駛的營業小客車緊急煞停，蕭下車手持球棒至後車駕駛座旁嗆「現在是X小」（台語），蔡男迫於無奈道歉，蕭才開車離去。法官依強制罪判蕭4月徒刑，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，蕭男今年4月30日晚間9點多，開車沿基隆市新豐街往深溪路方向行駛，在巷口時認為同向後方蔡男駕駛營業小客車，以閃大燈方式挑釁，先從駕駛座車窗伸出球棒威嚇，接著無故急煞停車，迫使蔡駕駛的營業小客車亦緊急煞停，以強暴方式妨害蔡駕車自由行進權利。

接著，蕭男手持球棒下車，走至蔡男營業小客車駕駛座旁，並嗆「現在是X小」（台語），以脅迫方式使蔡男道歉，蔡男回稱「我怎麼了我不知道，拍謝」，蕭才走回前車繼續行駛。

蕭男向法官說，他覺得對方閃他大燈是挑釁，心裡害怕才持球棒下車防衛，他只是自保。但法官不採信，指如果認為告訴人威脅到其人身安全，被告為行駛在前，當會加速遠離，何必逼停威脅自身人身安全的危險人物？