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蔡政府掛保證吃萊豬不會死 醫：何不提倡吃蟑螂

31隻貓未絕育遭罰155萬 法院判決：不能一貓一罰

中央社 / 台北10日電

陳姓飼主因未替31隻貓絕育，不服基隆巿政府依「1貓1罰」罰鍰155萬元興訟。法院日前認為應以一違法行為開罰，再依貓隻數量決定5萬至25萬元罰鍰才適法，撤銷罰鍰處分。示意圖／ingimage
陳姓飼主因未替31隻貓絕育，不服基隆巿政府依「1貓1罰」罰鍰155萬元興訟。法院日前認為應以一違法行為開罰，再依貓隻數量決定5萬至25萬元罰鍰才適法，撤銷罰鍰處分。示意圖／ingimage

陳姓飼主因未替31隻貓絕育，不服基隆巿政府依「1貓1罰」罰鍰155萬元興訟。法院日前認為應以一違法行為開罰，再依貓隻數量決定5萬至25萬元罰鍰才適法，撤銷罰鍰處分。

全案緣於，陳姓飼主遭檢舉未辦理特定寵物業許可證，卻繁殖販售小貓，基隆巿政府108年間4月間在飼主住處查獲71隻貓均未絕育，基隆巿政府當下依動保法處罰鍰、命令停止營業、沒入25隻貓，另外要求飼主在同年8月1日前，應將其餘46隻貓完成絕育，若未完成，將依法裁處。

基隆巿政府查獲飼主只完成15隻公貓絕育，其餘31隻母貓仍未絕育，以違反動物保護法，並按一貓一行為一罰，每行為罰鍰5萬元，共計罰鍰155萬元。飼主不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。

法院審理後認為，動物保護法相關規定，所保護者為人類生活安全衛生的「社會法益」（社會整體所擁有而受法律保護的公共生活利益），因此不論飼主所飼養未絕育貓隻的多寡，視為單一侵害社會法益，應論以一違法行為，之後再參酌未絕育貓隻的數量等違章情節進行加權，於法定5萬至25萬元額度間作罰鍰裁處。

法院日前認為，原處分按一貓一行為一罰，裁處飼主155萬元罰鍰，確實違法，因此撤銷罰鍰原處分，判飼主勝訴，可上訴。

此外，陳姓飼主因沒有寵物業許可證，卻繁殖販售小貓，遭罰10萬元及沒收25隻貓等部分也有提起行政訴訟，並向基隆巿政府求償19萬元，已遭判敗訴確定。

基隆 寵物 動保法

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