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老公傳「愛心貼圖」、跟女同學深夜談話 老婆醋桶翻了

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市黃姓人妻趁老公洗澡時，偷解鎖他手機查勤，發現老公傳「愛心貼圖」給進修部同班韓姓女同學，還說「好想妳呀」，兩人不時半夜通電話。她懷疑老公曖昧外遇，醋勁大發，提告要求老公與韓女應連帶賠償60萬元，但高雄地院審理，無從判斷貼圖涉及男女情愛，侵害配偶權要件不足，駁回黃女請求，還可上訴。

黃女指證歷歷地說，老公去年在高雄科技大學進修，擔任進修學院學生議會長，與學生議會副議長韓女越走越近。老公不僅語露曖昧地說「好想你呀」、或Line官方熊大、兔兔與莎莉圍繞愛心貼圖給女方，女方也曾在半夜，多次打電話來，通話長達半小時、甚至1小時之久；兩人更相約凌晨1點半見面。

黃女懷疑老公與韓女往來超出男女正常社交應有分際，曖昧情愫超乎一般社會能容忍範圍；黃自認配偶權受侵害，夫妻婚姻圓滿幸福被破壞，精神因此大受打擊，至今還需固定到精神科看診，並依賴藥物才能生活、睡眠，苦不堪言，決定提告向丈夫、韓女請求連帶賠償60萬元。

然而，黃女老公反駁說，他與韓女因學生議會事務而互有聯繫，又因為女方家人生病，只能在深夜時分討論資料，自己因許久沒能跟韓女請益課業問題，單純出於同學情誼，才傳訊息說「好想妳呀」，自認訊息內容僅止同學界線。

高雄地院審理調閱對話紀錄，發現黃女丈夫傳訊息「好想妳呀」下一句緊接「所以你晚上要怎麼去呢？朋友載嗎？」，從前後語意判斷，他應是許久不見韓女，關心她要如何出席某場合活動，表示善意、傳遞友情的客套話，無法認為兩人之間有超出同學、朋友互動的情事。

法官再指，黃女丈夫使用的愛心貼圖，是官方版熊大、兔兔與莎莉圍繞愛心的圖樣，無從判斷意指男女情愛、或朋友友誼。綜合以上，高雄地院認為，黃女舉證無法證明丈夫與韓女有侵害配偶權的不正當互動，駁回她的請求，全案還可上訴。

高雄市黃姓人妻發現老公傳「愛心貼圖」給女同學，醋勁大發提告要求兩人連帶賠償60萬元，遭高雄地院駁回，全案還可上訴。示意圖／翻攝Line官方
高雄市黃姓人妻發現老公傳「愛心貼圖」給女同學，醋勁大發提告要求兩人連帶賠償60萬元，遭高雄地院駁回，全案還可上訴。示意圖／翻攝Line官方

貼圖 愛心 熊大

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