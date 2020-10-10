涉違國安法 向心夫婦延長限制出境4個月

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉嫌違反國安法，遭台北地檢署限制出境。由於限制出境8個月的期限即將屆滿，北檢日前向法院聲請延長限制出境4個月獲准。

自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊，依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官訊問後諭令2人限制出境、出海。

由於刑事訴訟法針對限制出境、出海的期限規定已於去年12月19日施行，偵查中檢察官限制被告出境、出海，不得逾8月，若是在施行前已限制出境的案件應於生效施行之日起2個月內重為處分，因此檢察官今年2月間對2人重為處分，限制出境、出海8個月。

北檢考量限制出境、出海8個月的期限將於下週屆滿，但本案仍有諸多疑點待釐清，日前聲請延長向心夫婦限制出境4個月獲准。