女性友人酒駕乘客連坐罰8萬5 他扯「喝到斷片」被打臉

林姓男子和吳姓女友人在聚會一起飲酒，他明知對方喝了不少，仍把車給吳女開自己坐在右前座，回程遇攔查吳酒測值達0.68被送辦，林也被依連坐罰裁罰8萬5000元，他辯稱「當時喝到斷片」主張撤銷處分，但法院發現，林還能下車和員警爭執、抽煙，並非全無感知，駁回其訴，可上訴。

警方調查，林男今年1月16日早上6點多，將所有的小客車交給吳女開，自己則坐在右前座為乘客，途中被新北樹林警分局攔查，測出吳女酒測值高達每公升0.68毫克，警方依公共危險罪嫌將吳女送辦。

此外，警方再依連坐罰，認定林男是車主兼乘客，有「汽機車所有人明知駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.55以上）而不禁駛」違規，舉發後經桃園市交通裁決處裁罰林罰鍰8萬5000元、吊扣汽車牌照3個月。

林男不服提行政訴訟，主張當天和朋友聚會喝酒，因為自己喝到斷片無意識，吳女好意想載他去休息，途中遇到警察臨檢才被叫醒，這才知道對方開他的車。

法院勘驗當時警方的密錄器，發現吳女被攔停時向警方坦承15分鐘內有喝酒，員警等待15分鐘準備酒測時，林男下車帶酒意質疑警方態度，吳則上前攔阻並向警方道歉，幾分鐘後又再度喊林的名字，阻止他對員警講話，後來吳、林都坐在分隔島上休息，15分鐘後吳就接受酒測超標。

法院審酌，林雖自稱「喝酒會有一種狀態，喝到斷片意識完全不輕，可是別人帶他走，自己還是可以走，但很多事情沒有記憶」，但林當時坐在右前座，被攔查時仍可以自行下車、和員警爭執，就算有醉態仍行動自如蹲坐分隔島休息。