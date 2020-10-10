驚世媳回嘴「要拜等我睡醒再拜」 老公把她踢家族群組

高雄林姓男子娶回美嬌娘，新婚後第一個除夕，林妻被婆婆要求早起拜拜，直白回嘴「我又不姓林，要拜也等我睡醒再拜」；婆媳過招頻頻，明明住上、下樓，林妻索性連中秋禮都「用寄的」，讓婆婆心有疙瘩。林男索性把新婚妻踢出家族群組、並訴請離婚；但高雄少家法院認為，林男根本無心與妻子磨合，失和責任大，判不准離，可上訴。

林男長期在大陸工作，婚後形同「遠距夫妻」，獨留妻子與公婆分住上、下樓。他指控妻子個性強硬，經常不禮貌頂撞婆婆；尤其婚後第一個除夕，忤逆說「我又不姓林，又沒收聘金，也不是嫁來當奴才，要拜也等我睡醒再拜」，讓他當下就萌生離婚念頭。之後，妻子即便在樓梯間巧遇婆婆，也完全不打招呼，對家中長輩不敬，已造成婚姻裂痕。

林男向高雄少家法院訴請離婚，但林妻辯駁說，無意對婆婆不敬，只是「不好意思常去婆家打擾」。她解釋，前年除夕並非有意回嗆婆婆，只是在討論拜拜時間，回說下午過去拜，一得知婆婆介意，就立刻跟婆婆道歉、也獲原諒；婆媳互通訊息，「謝謝您，不離不棄，真的很溫暖的照顧」、「嗯嗯媽我等一下回家」，對話不時穿插愛心﹑笑臉符號。

林妻表示，為了修補婚姻，經常下班後主動到婆家吃飯，清明節也有去拜拜；反倒是老公，過完年就自顧自回大陸，婚後半年就提離婚，從此避不見面。期間，林妻曾邀老公做婚姻諮商，女方去了多次，極力想挽回婚姻，表明「我不想離婚啊老公」，男方卻只去過一次，直截了當地說「我不繼續了」，直接將她封鎖、踢出家族群組。

高雄少家法院傳喚林母出庭，她表示，媳婦並無虐待公婆，只是媳婦某次遲到，就直白地說「遲到就已經遲到了，你想怎麼樣」，除夕當天討論拜拜事宜，媳婦叉著手說，「不是不拜拜，等我睡醒我再拜，我沒有收聘禮，也不姓林，我不是來你們家當奴才」，當下只能說「這畢竟是妳嫁過來第一年，所以希望可以大家一起拜拜」。

林母又表示，清明祭祖時，媳婦拜完第一道香，說有公務要處理，等她再回來時，「都拜完了」。接著中秋佳節時，明明兩家就住上、下樓，媳婦準備的中秋禮盒卻用「寄送」。

高雄少家法院審理認為，婆媳雖因除夕拜拜事宜有所爭執，但林妻有試圖努力彌補，清明節也有準時前往拜拜，中秋節也嘗試送禮，難認她有失人倫情理或忤逆虐待，只是婆媳角色不同，想法各異，有時發生嫌隙在所難免，即便有時口不擇言，但仍稱不上「虐待」。

家事庭法官認為，夫妻來自不同家庭，新婚之初面對婆媳、夫妻觀念落差時，難免衍生衝突磨擦，林妻表達不夠婉轉，是婚姻關係中常見情形，但並非不能透過溝通、協調，而磨合出相處之道。反倒是林男，不體諒妻子初嫁入夫家不適應，婆媳觀念出現落差時，也沒居中理性協調化解紛爭心結，直接片面認定雙方婚姻無法維持。