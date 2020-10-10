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蔡政府掛保證吃萊豬不會死 醫：何不提倡吃蟑螂

男子當街朝女潑灑硫酸 判賠202萬元

中央社 / 台北10日電

廖姓男子與土地開發公司的黃姓女員工有房地糾紛，竟當街朝黃女潑灑硫酸，導致黃女受有三度化學性燒燙傷達體表面積32%。士院日前判決廖男賠償黃女202萬元，可上訴。

全案起於，廖姓男子與楊姓土地開發公司負責人有土地糾紛，他的林姓女友則與黃姓女員工有借貸糾紛。

民國106年7月6日下午，廖姓男子計畫到楊姓男子公司理論，自認身體比楊男差，帶著原本用來清洗魚缸的硫酸，打算若談判破裂或被楊男毆打，就要潑灑硫酸。

林姓女子駕車搭載廖姓男子前往土地開發公司，在公司巷口正巧碰到黃姓女員工騎車路過，兩人聯手擋住黃女去路，廖男趁隙取出硫酸，朝黃女背部潑灑。

廖姓男子被依重傷害罪判刑6年6月定讞，已入監服刑；黃女另提起民事訴訟，請求廖男、林女賠償新台幣1588萬餘元。

士林地方法院民事庭審理後認為，廖男潑酸應負損害賠償責任，但林女不知廖男預藏硫酸，刑事重傷害部分已無罪確定，免負賠償責任。

法官審酌，廖男當眾潑灑硫酸，手段極其凶殘，導致黃女106年至108年間住院多達8次，之後仍須長期復健，且遺有疤痕及排汗功能喪失的後遺症，無法如一般人正常調節體溫，身體及精神均受有莫大痛苦等，判廖男賠償精神慰撫金80萬元，連同醫療費、看護費、整形費，共應賠償202萬餘元。

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