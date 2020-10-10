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影／社區土地糾紛起爭執 地主竟半夜找怪手強拆警衛室

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市新店區由兩處社區共用的警衛室，因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手和小山貓強拆警衛室，警方獲報迅速到場，發現警衛室已被拆得面目全非，社區管委會堅持對找來拆警衛室的葉姓、黃姓、洪姓男子及怪手司機謝男和小山貓駕駛廖男等人，提告涉嫌毀損、妨害自由、恐嚇、強制等罪嫌，警方依法受理將人帶返派出所，警詢後依法函送台北地檢署偵辦。

今天凌晨1時許，新店區黎明路上社區的警衛室，遭人找來怪手及小山貓強拆，引起社區住戶驚恐，新店警方獲報調派20多名警力迅速到場，經警方了解，疑因土地、建物長期存在地主與社區管委會有糾紛所引起。

據了解，新店區黎明路上兩處社區由管委會僱用保全人員管制人車進出的警衛室，早年由建商將警衛室及土地交由社區管委會，疑似早年未辦理過戶手續，仍在建商名下，後來因土地遭法院拍賣，才衍生所有權爭議糾紛。

而77歲葉姓地主透過45歲黃姓男子，找上42歲洪姓男子，僱用41歲怪手司機謝姓男子及負責駕駛小山貓的26歲廖姓男子，今天凌晨由洪男擔任現場負責人，還找來清潔公司負責清理拆除後的廢棄物。

警方現場查扣怪手及小山貓，驚詢後今天將葉男黃姓、洪姓男子及怪手司機謝男和小山貓駕駛廖男等人，毀損、妨害自由、恐嚇、強制等罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處社區警衛室因土地所有權與地主起糾紛，地主今天凌晨調來怪手強拆警衛室，警方獲報迅速到場處理。記者王長鼎／翻攝

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