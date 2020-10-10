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「餅乾界LV」涉欠稅面臨查封 老闆失控扯執行人員口罩
高雄市知名手工餅乾專賣店涉積欠營業稅，行政執行署高雄分署執行員、書記官今年初登門查封公司資產，沒想到，林姓負責人一時情緒失控，暴走扯下執行員、書記官口罩，涉嫌妨害公務。高雄地院依妨害公務執行罪，判處他拘役30日，得易科罰金，可上訴。
據了解，該手工餅乾專賣店開業超過20年，推出不少喜餅、年節禮盒，尤其「曲奇餅乾」最為人所知，以「餅乾界LV」自居。然而，該店前年度卻疑似積欠營業稅，法務部行政執行署高雄分署追討多時，委派張姓執行員、郭姓書記官在元旦隔天上門查封公司相關資產。
林姓負責人眼看公司資產要被查封，一時氣急攻心，顧不得那麼多，直接扯下執行分署人員戴的口罩，企圖用強暴手段妨害公務人員執行公務，涉嫌妨害公務。
林姓負責人到案坦承犯行，與執行分署人員陳述相符合，也有現場錄影畫面勘驗筆錄佐證，林妨害公務罪證確鑿。
高雄地院審理，認為林無視國家執行公務，貿然用粗暴方式妨害公務人員執行職務，相當不應該，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，也與被害執行分署人員和解，審結依妨害公務執行罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。
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