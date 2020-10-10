外燴公司載沙拉油滴到馬路 害騎士滑倒摔死判賠300萬
侯姓男子受僱外燴公司開小貨車載沙拉油，因卻沒將油桶固定好途中滲漏滴到馬路上，導致楊姓騎士行經滑倒重摔送醫不治，檢方以侯有過失，依過失致死罪嫌起訴他；楊的2名小孩也提吿求償，民事庭認定漏油與楊死亡有因果關係，判侯男、外燴公司應賠償楊的小孩313萬7504元，可上訴。
檢方調查，侯男2018年2月27日駕駛外燴的小過車沿桃園龜山萬壽路1段往新北新莊，卻未將車上的沙拉油桶裝置牢固，導致傾斜滲漏到地面，楊男當天下午5點多騎機車經過打滑，撞到路邊水泥護欄頭部重創送醫不治，偵結依過失致死罪嫌起訴侯。
楊的2名小孩當時均未成年，主張扶養費、精神撫慰金等，向外燴公司負責人、侯男共求償313萬7504元；對此，侯男認為本案無明確事證，證明事故之間有因果關係，且楊男和妻子離婚多年，小孩跟隨母親，已有6年沒和楊同住，認為請求的撫慰金過高。
民事庭審酌，侯男在刑事庭準備程序時，坦承沒有將沙拉油桶裝置牢固，導致油桶傾倒滲漏，並表示，不認為楊男死亡和他沒關係，只是不是完全他的關係。
法院勘驗現場監視器，發現侯的小貨車經過前路面沒異樣，經過後就留下像是漏油的長條型斑跡，且楊男騎車路過時，並無視線不良狀況，且車速正常，過彎雖稍有傾斜，但隨即產生不正常的向右倒，與機車行經有油漬打滑情形類似，現場也有油漬反光，先前也有幾輛車滑倒。
法院認定，侯男因沙拉油桶滲漏與楊男摔車致死間有因果關係，審酌雙方職業、收入等，認定楊男2名小孩撫慰金各以100萬元為適當，另加上依公式計算的扶養費，判侯男、外燴公司負責人應各賠償2人133萬3970元、180萬3534元，共313萬7504元。
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