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被貼海報及照片誹謗欠債不還還打人 求償156萬獲賠5千
台中市民李男與外籍女子李女有債務糾紛，去年4月間李女在李男胞姊房子大門，張貼李男的大頭照及海報，海報上寫著「騙錢全部324多萬，不還，還拿棍子打人很過分」，經李男請求損害賠償，等語，足以貶損原告之人格權及社會評價，台中地院以李女所為，造成他名譽遭受貶損，精神痛苦，判決李女賠償新台幣5000元。
李男主張，他與李女、潘女有債務糾紛，於另案協商時發生肢體衝突，並互控傷害，當時潘女持李女手機拍攝現場照片。未料，李女於去年4月26日，在中市北屯區即李男胞姊房屋大門上，張貼李男大頭照及手機內照片的海報，並於海報上繕寫「騙錢全部324多萬，不還，還拿棍子打人很過分」等語，貶損他的人格權及社會評價。
李男因而身心遭受痛苦，請求房租損失費新台幣6萬2000元、門鎖換裝費2500元及精神慰撫金150萬元等，共求償156萬4500元。
李女辯稱李男欠錢不還，因為一直找不到李男，才會這樣做，希望李男盡快出面解決欠錢的事，她現在反而被告，覺得不公平。
承審法官認李女所為，已侵害李男的名譽，審酌雙方身分、地位、經濟能力，以及李女的加害情節、李男精神上所受痛苦，認李男請求精神慰撫金，於5000元範圍內，尚屬適當，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。
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