鐵工酒後騎機車還逆向 推擠攔查員警想落跑被制伏送辦

「來來來！來啊！」台南市馬姓鐵工5月10日下午酒後騎機車上路，逆向行駛被永康警分局復興派出所警員攔查，聞到身上有酒味，酒測後吐氣所含酒精濃度達每公升0.68毫克，期間他不滿推擠警員，還想落跑遭壓制在地送辦，他辯稱，警員誤會了。台南地院當庭勘驗密錄器畫面，戳破其謊言，認他犯公共危險及妨害公務罪，各處3月徒刑，應執行5月徒刑，可上訴。

馬姓男子因竊盜等案件，經判處罪刑確定，經高雄高分院裁定應執行3年5月徒刑確定，入監執行後，去年1月9日假釋付保護管束出監。

檢警調查，馬今年5月10日下午3時，在友人永康區住處喝啤酒，未待體內酒精成分充分退卻，即酒後駕駛機車上路，下午4時59分逆向行車為警攔查，經警發覺其身上有酒味，酒測後吐氣所含酒精濃度達0.68毫克。馬不滿永康分局復興派出所陳姓警員攔查，竟出手推擠陳，經在場員警制伏後逮捕。

馬坦承酒後駕車，但否認涉有妨害公務執行罪嫌。他辯稱，他想拒測，想說機車會被扣走，才想拿鑰匙開機車置物箱，想拿工作用的工具，警員誤會他要離開。他說，他沒有推擠警員，是警察將他壓制在地。

台南地院當庭勘驗警員密錄器畫面，發現馬先與警員有言語衝突，他向警員稱「來啦！」，並有向警員招手後欲騎車離開的動作，警員要求他下車後雙方互有拉扯。馬稱「來來來！來啊！」，同時鏡頭雖未直接拍攝到他的手部動作，但地上影子呈現他衝撞警員的舉動，且密錄器畫面出現劇烈晃動。

院方認為，戴密錄器的警員遭受外力推撞，認馬在警員取締交通違規、酒後駕車職務時，確有出手推警員的強暴行為。

台南地院審酌，馬明知酒後不能駕車及酒醉駕車的危險性，竟漠視自己安危，罔顧法律禁止規範與公眾道路通行的安全；又不知自制，於員警依法執行勤務之際，未予配合，反以強暴手段施加在依法執行職務的員警，所為漠視公權力的行使。