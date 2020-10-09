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影／他明知無照不能開直升機卻兩度犯法 躲記者拔腿狂奔
陳姓男子無飛行員執照，他十多年前買來中古的的Robinson22直升機，也無適航證照，上月13日，陳開該機載蔡姓友人從龜山起飛，到淡水一處私人民宅隨意降落，民航局、士林地檢署獲報展開追查，今天早上將他拘提到案，晚上諭令50萬交保，陳走出地檢署時，面對媒體拔腿狂奔，衝上接應他的一台BMW進口轎車。
陳2008年就偷開直升機，從新北樹林沿中央山脈飛行，因天氣劇變到羅東一家飯店停車場緊急降落，事後遭判有期徒刑2月，易科罰金6萬；陳知其行為涉法，仍明知故犯，若降落失敗，恐造成他人傷亡。民航局請求士林地檢署、士林地院屆時嚴懲、嚴判。
陳今天晚上獲保，從地檢署走出時，拔腿奔回車上，面對媒體不發一語，檢警認為他違反民航法，最重可判有期徒刑5年、100萬以下罰金；陳前天遭檢警傳喚到案，還「裝傻」故意不到，檢警緊急出動，今天早上前往他的林口住處逮人。
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