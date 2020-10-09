廠商女特助擄走鐵改局女主管拍裸照 判2年6月

鐵路改建工程局一名女主管遭擄走強拍裸照案，檢警調查發現鐵改局中工處涉偽造資料、包庇廠商免因工程延宕受罰，台中地院判工程公司蘇姓女特助找人擄走女主管，依妨害自由罪判2年6月徒刑。

交通部鐵路改建工程局進行「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，由於工程延宕，鐵改局中部工程處內部出現「分階段開罰」或「完成後一併計算開罰」聲音，中工處一名女主管主張分階段開罰，引起工程公司特助蘇姓女子不滿，找人擄走女主管拍裸照恐嚇。

檢警調查，蘇女找來新竹一名盧姓建築業者，再由盧男透過新竹一名郭姓員警調查女主管的個資，企圖抓到女主管翹班和人夫約會的把柄，未料單身未婚的女主管並無翹班，她約會的對象喪偶，工作或道德都沒問題。

蘇女於是請盧男找人擄走女主管，帶到新竹一處工寮拍裸照，並威脅她「不要多管閒事」，接著載到桃園丟包，女主管身心受創後，隔天隨即請調外縣市單位。

台中地檢署調查此案，又查出中工處另名林姓段長、監工廠商涉嫌包庇施工業者，偽造不實工期，圖利施工商免遭罰款逾期違約金。依涉犯採購法、圖利、偽造文書、妨害自由等罪嫌，起訴林姓段長、監造人員、蘇女、盧男、3名擄人男子、洩漏個資的新竹郭姓員警共12人。

台中地院審理，發現蘇女手機有被害女主管及男同事的個資、照片，加上綁匪坦承蘇女要他們監看女主管日常等，認定蘇女就是強拍女主管裸照的主謀，判她2年6月徒刑，動手擄人的3名小弟，各判1年至1年4月不等徒刑。郭姓員警因觸犯洩密罪，判4月徒刑。施工廠商是否逾期仍有爭議，負責管理的主管因有裁量權，不構成圖利，林姓段長等2名公務員被判無罪。