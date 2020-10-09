快訊

68歲普亭又當爸？美女體操選手傳為他生雙胞胎後人間蒸發

違規飛R22直升機駕駛遭起底 12年前就曾偷飛被罰

廠商女特助擄走鐵改局女主管拍裸照 判2年6月

中央社 / 台中9日電

鐵路改建工程局一名女主管遭擄走強拍裸照案，檢警調查發現鐵改局中工處涉偽造資料、包庇廠商免因工程延宕受罰，台中地院判工程公司蘇姓女特助找人擄走女主管，依妨害自由罪判2年6月徒刑。

交通部鐵路改建工程局進行「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，由於工程延宕，鐵改局中部工程處內部出現「分階段開罰」或「完成後一併計算開罰」聲音，中工處一名女主管主張分階段開罰，引起工程公司特助蘇姓女子不滿，找人擄走女主管拍裸照恐嚇。

檢警調查，蘇女找來新竹一名盧姓建築業者，再由盧男透過新竹一名郭姓員警調查女主管的個資，企圖抓到女主管翹班和人夫約會的把柄，未料單身未婚的女主管並無翹班，她約會的對象喪偶，工作或道德都沒問題。

蘇女於是請盧男找人擄走女主管，帶到新竹一處工寮拍裸照，並威脅她「不要多管閒事」，接著載到桃園丟包，女主管身心受創後，隔天隨即請調外縣市單位。

台中地檢署調查此案，又查出中工處另名林姓段長、監工廠商涉嫌包庇施工業者，偽造不實工期，圖利施工商免遭罰款逾期違約金。依涉犯採購法、圖利、偽造文書、妨害自由等罪嫌，起訴林姓段長、監造人員、蘇女、盧男、3名擄人男子、洩漏個資的新竹郭姓員警共12人。

台中地院審理，發現蘇女手機有被害女主管及男同事的個資、照片，加上綁匪坦承蘇女要他們監看女主管日常等，認定蘇女就是強拍女主管裸照的主謀，判她2年6月徒刑，動手擄人的3名小弟，各判1年至1年4月不等徒刑。郭姓員警因觸犯洩密罪，判4月徒刑。施工廠商是否逾期仍有爭議，負責管理的主管因有裁量權，不構成圖利，林姓段長等2名公務員被判無罪。

新竹 裸照 個資

延伸閱讀

奧圖碼商用雷射投影 打造台灣設計展數位展演空間

搶先喝！ 泥煤哥12年將現身新竹酒展

國慶連假必訪 竹市推5大親子景點

吳德榮：國慶連假北部宜花短暫雨 新竹以南好天氣

相關新聞

宣捷悔約投標遭判賠2.55億 法院沒收公司儀器月底拍賣

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有，創立的宣捷細胞生物製藥公司，因反悔一筆向新竹縣政府的投標案，害共同投標方華盛營建工程公...

更生人住家遠到想放棄緩刑 桃檢觀護人擬用「視訊」報到

桃園市復興區多為偏遠山地，居民受緩刑、假釋交付保護管束者，得定期下山赴桃園地檢署報到，來回一趟動輒5、6小時，還得面臨氣...

日女大生喊停仍遭印度研究生染指無罪 最高院發回更審

2年多前，來台念研究所的印度籍男研究生經介紹，認識同校日本籍女大生，雙方多以英文溝通，他邀女方到宿舍內喝酒聊天，最後竟跨...

韓粉怨「選務人員都綠的」挨罰 法院認並非虛捏事實撤罰

前高雄市長韓國瑜罷免投票曾一度鬧得沸沸揚揚，韓粉不斷放話「監票」。高雄市呂姓女子無奈罷韓結果，發文「我好難過，我力量真的...

計畫殺父母、矯正機關校長 父母認兒暴戾氣已消獲輕判

男子阿正（化名）6年前曾犯殺人未遂罪，經少年法庭判刑5 年，在矯正機關期間，多次寄恐嚇信給父母稱「我也要把你和媽媽兩個人...

妻以夫在外有小三小四 請求賠償350萬被駁回

少婦小蘋以丈夫江男在外與小春、小秋偷來暗去，與2女玩感情，請求損害賠償，要求江男賠償精神慰撫350萬元，他辯稱小蘋對他有...

錢櫃傷者：天天吃藥 等練台生一句道歉

錢櫃林森店大火案的受害者蔡先生說，大火發生至今，因後遺症每天得吃藥，看到火光仍有恐懼，得知錢櫃董座練台生被起訴，他卻絲毫...

錢櫃大火6死 練台生等7人被起訴

錢櫃林森店火警釀六死，台北地檢署查出起火原因是工頭王聖傑充電不慎，但錢櫃董事長練台生是同意邊營業邊施工的最後決策者，卻與...

三總主任醫師配合勞保黃牛詐1900萬 懲戒法院判休職1年

三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團，開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給...

女兒弒父獲慈母原諒 一審無期二審改判18年

彰化縣罹患思覺失調的巫姓女子，去年幻想懷疑父親與她的朋友見面，導致友人失蹤、無法聯絡，持刀猛刺父親右頸致死，向母說「爸爸...

羅智強爆料補助大學生返鄉 工程師沒指定罷韓獲不起訴

台北市議員羅智強今年6月罷韓前夕，於網路節目及台北市議會質詢時爆料有人在台科大臉書社團內，發文稱願意補貼5百元現金給學生...

防疫政策激筆戰 女律師挨諷「律師，假的吧」怒喊告

新冠肺炎疫情嚴峻時，鑽石公主號郵輪靠港挑戰防疫。林姓女律師質疑政府放行旅客入境，未能把關控管頗有微詞，施姓男網友卻引戰指...

熱門新聞

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

4歲女童被繼父打到四肢瘀傷 還被罰站熱水雙腿燒燙傷

獨／4歲女童幼兒園口鼻流血身亡 解剖驚見鈕扣電池

高市托嬰中心昨驚傳食物中毒 4幼童送醫

淡水偷飛直升機！駕駛抓到了 下午4點半檢察官開庭訊問

女山友登台東戒茂斯山 途中身體不適送醫搶救不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。