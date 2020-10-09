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宣捷遭判賠2.55億遲未給 法院沒收公司儀器月底拍賣

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有，創立的宣捷細胞生物製藥公司，因反悔一筆向新竹縣政府的投標案，害共同投標方華盛營建工程公司，損失2.62億新台幣，士林地院判賠2.55億，不過宣捷至今未履行，日前查封其公司4台先進生技儀器，將於本月底拍賣。

華盛主張，2016年受宣捷邀約，與晾舟國際資產管理公司共三方，投標新竹市東區「復中段」都更開發案，三方簽訂協議約後，獲竹縣府認定為最優申請人，不料宣捷臨時反悔，害其損失「原預期可獲得利益及違約金」共2億6250萬元。

宣捷則主張，協議約是由華盛出借名義投標，有違反促進民間參與公共建設法等規定，屬無效契約。

法官認為，宣捷僅以「公司奉宣董事長指示終止合約」為由退出投標，並無合法終止效果，等於無故害華盛損失重大，去年八月判宣捷應賠償華盛2.55億。

不過，宣捷至今未都未賠，士林地院日前查封其公司4台先進生技儀器，將於本月底拍賣。

士林地方法院日前查封宣捷4台先進生技儀器，將於本月底拍賣。圖／報系資料照
士林地方法院日前查封宣捷4台先進生技儀器，將於本月底拍賣。圖／報系資料照

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