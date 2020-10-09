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更生人住家遠到想放棄緩刑 桃檢觀護人擬用「視訊」報到

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市復興區多為偏遠山地，居民受緩刑、假釋交付保護管束者，得定期下山赴桃園地檢署報到，來回一趟動輒5、6小時，還得面臨氣候、風災阻礙，有人不堪路途遙遠一度想放棄，直言「不要緩刑恩典了！」桃檢觀護人預計針對輕罪者採視訊報到，盼省去舟車勞頓之苦，也讓司法更親民。

有觀護人說，住在後山的更生人騎車來回地檢署一趟，幾乎耗掉6至8個小時，持續1、2年下來負擔沈重，若遇上風災路斷，還得搶在開放單趟通車時段上下山，加上復興區地廣人稀，卻僅有不到10名志工能協助到訪輔導。

更甚者，還有家住深山的當事人因輕罪獲判緩刑，附帶條件保護管束得定期向觀護人報到，但他經濟狀況不佳還得四處打零工，屢屢因距離過遠沒定期報到被警告，甚至直言「生不如死」、「他不要法官的恩典」，主動請求撤銷緩刑，讓觀護人陷入兩難。

桃園地檢署主任觀護人楊英櫻表示，觀護工作以幫助更生、預防再犯為兩大目的，透過定期和當事人會談，了解他工作生活、交友狀況，幫助賦歸社會另一方面也盡到看守、監督責任，但過去各縣市不論距離再遙遠，都要求當事人得親自赴地檢署報到，否則恐面臨撤銷假釋、緩刑結果。

楊英櫻說，視訊在司法體系應用廣泛，如疫情期間檢方也採視訊偵訊、聲押，預計朝非連續犯的酒駕、遷移戶違反選罷法等輕微案件，或是長期準時報到的更生人試辦，結合復興區公所視訊設備，讓當事人節省長途來回時間，這也是司法親民的一種方法。

桃檢觀護人室指出，復興山區受保護管束得定期報到者，因路途遙遠負擔沈重，計畫針對輕罪、準時報到者採「視訊」報到。記者曾健祐／攝影
桃檢觀護人室指出，復興山區受保護管束得定期報到者，因路途遙遠負擔沈重，計畫針對輕罪、準時報到者採「視訊」報到。記者曾健祐／攝影

司法 更生人

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