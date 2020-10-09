更生人住家遠到想放棄緩刑 桃檢觀護人擬用「視訊」報到

桃園市復興區多為偏遠山地，居民受緩刑、假釋交付保護管束者，得定期下山赴桃園地檢署報到，來回一趟動輒5、6小時，還得面臨氣候、風災阻礙，有人不堪路途遙遠一度想放棄，直言「不要緩刑恩典了！」桃檢觀護人預計針對輕罪者採視訊報到，盼省去舟車勞頓之苦，也讓司法更親民。

有觀護人說，住在後山的更生人騎車來回地檢署一趟，幾乎耗掉6至8個小時，持續1、2年下來負擔沈重，若遇上風災路斷，還得搶在開放單趟通車時段上下山，加上復興區地廣人稀，卻僅有不到10名志工能協助到訪輔導。

更甚者，還有家住深山的當事人因輕罪獲判緩刑，附帶條件保護管束得定期向觀護人報到，但他經濟狀況不佳還得四處打零工，屢屢因距離過遠沒定期報到被警告，甚至直言「生不如死」、「他不要法官的恩典」，主動請求撤銷緩刑，讓觀護人陷入兩難。

桃園地檢署主任觀護人楊英櫻表示，觀護工作以幫助更生、預防再犯為兩大目的，透過定期和當事人會談，了解他工作生活、交友狀況，幫助賦歸社會另一方面也盡到看守、監督責任，但過去各縣市不論距離再遙遠，都要求當事人得親自赴地檢署報到，否則恐面臨撤銷假釋、緩刑結果。