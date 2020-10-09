快訊

大台北七大強漲捷運站出爐！ 這站扮演領頭羊

為什麼牛肉可吃半熟而雞豬不行？ 家醫科醫師替你解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日女大生喊停仍遭印度研究生染指無罪 最高院發回更審

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

2年多前，來台念研究所的印度籍男研究生經介紹，認識同校日本籍女大生，雙方多以英文溝通，他邀女方到宿舍內喝酒聊天，最後竟跨坐在身上，女方驚嚇之餘多次喊「stop it」仍遭染指，一審判3年6月徒刑，二審認無法排除男方未能察覺女方拒絕之意的可能性，改判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審。男研究生自本月19日起延長限制出境、出海8月。

最高法院認為，兩人進入宿舍之前曾有親吻、擁抱、牽手，男研究生進而有無強制性交主觀犯意仍待釐清。且偵查、學校性平會、一審認定女學生均證稱，男研究生並未取得同意，即在床上休息，將女方雙腳拉開，扯開裙子後撥開內褲舔下體，女方說「stop、stop it、please stop」，惟男研究生並未停止。

最高法院認為，雙方是否確實出自真誠的親吻等情，或當事人主觀上有誤認女方同意其口交的可能性，實情究竟如何？仍有再研酌的必要。

檢警調查，前年6月間晚間8時，男方以臉書即時通傳訊息，邀女大生外出喝酒，雙方步行到校園外超商購買啤酒1瓶，再回研究室，但因研究室內有人不方便喝酒，兩人再到校內超商聊天，直至11時超商打烊後，男邀女到宿舍內喝酒聊天。

隔天凌晨1時，男方表示此時離開宿舍會被他人發覺，等到3、4時再離開比較妥當，稱女方如疲倦可在其床上休息，並保證不會騷擾她，女方才躺在床上查看手機訊息。

然而，研究生詢問女方可否上床躺在其身邊，見對方並未反對，逕自躺在身旁，隨後未徵得同意，雙腳跨坐在女方身上，掀裙再撥開內褲，口舔其下體，女方驚嚇之餘多次以英文「stop it」，並以手欲推開對方，男方未理會，仍戴上保險套強制性交，後來看到女方哭泣發抖才停止。

二審認為，女方在男方口交的過程中，已要求男方停止，惟依案發當晚女方與男方間曾有親吻、擁抱、牽手的互動，及案發當晚的客觀情狀，無法排除男方未能察覺女方表示「stop、stop it、please stop」的可能，致男方主觀上誤認女方同意口交，以致無強制性交的主觀犯意，仍有疑問，判男方無罪。檢方不服上訴，最高法院發回更審。

印度男研究生二審改判無罪，經檢方上訴，最高法院發回台南高分院更審。高分院也裁定男研究生自本月19日起延長限制出境、出海8月。圖／本報資料照
印度男研究生二審改判無罪，經檢方上訴，最高法院發回台南高分院更審。高分院也裁定男研究生自本月19日起延長限制出境、出海8月。圖／本報資料照

性侵 性騷擾

延伸閱讀

印度指控中國 助巴基斯坦在克什米爾建飛彈系統

高院認「放」弒母凶手回社會有風險 毒、酒都影響精神

台印度智庫簽署合作備忘錄 促進印太區域發展

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

相關新聞

更生人住家遠到想放棄緩刑 桃檢觀護人擬用「視訊」報到

桃園市復興區多為偏遠山地，居民受緩刑、假釋交付保護管束者，得定期下山赴桃園地檢署報到，來回一趟動輒5、6小時，還得面臨氣...

日女大生喊停仍遭印度研究生染指無罪 最高院發回更審

2年多前，來台念研究所的印度籍男研究生經介紹，認識同校日本籍女大生，雙方多以英文溝通，他邀女方到宿舍內喝酒聊天，最後竟跨...

韓粉怨「選務人員都綠的」挨罰 法院認並非虛捏事實撤罰

前高雄市長韓國瑜罷免投票曾一度鬧得沸沸揚揚，韓粉不斷放話「監票」。高雄市呂姓女子無奈罷韓結果，發文「我好難過，我力量真的...

計畫殺父母、矯正機關校長 父母認兒暴戾氣已消獲輕判

男子阿正（化名）6年前曾犯殺人未遂罪，經少年法庭判刑5 年，在矯正機關期間，多次寄恐嚇信給父母稱「我也要把你和媽媽兩個人...

妻以夫在外有小三小四 請求賠償350萬被駁回

少婦小蘋以丈夫江男在外與小春、小秋偷來暗去，與2女玩感情，請求損害賠償，要求江男賠償精神慰撫350萬元，他辯稱小蘋對他有...

錢櫃傷者：天天吃藥 等練台生一句道歉

錢櫃林森店大火案的受害者蔡先生說，大火發生至今，因後遺症每天得吃藥，看到火光仍有恐懼，得知錢櫃董座練台生被起訴，他卻絲毫...

錢櫃大火6死 練台生等7人被起訴

錢櫃林森店火警釀六死，台北地檢署查出起火原因是工頭王聖傑充電不慎，但錢櫃董事長練台生是同意邊營業邊施工的最後決策者，卻與...

三總主任醫師配合勞保黃牛詐1900萬 懲戒法院判休職1年

三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團，開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給...

女兒弒父獲慈母原諒 一審無期二審改判18年

彰化縣罹患思覺失調的巫姓女子，去年幻想懷疑父親與她的朋友見面，導致友人失蹤、無法聯絡，持刀猛刺父親右頸致死，向母說「爸爸...

羅智強爆料補助大學生返鄉 工程師沒指定罷韓獲不起訴

台北市議員羅智強今年6月罷韓前夕，於網路節目及台北市議會質詢時爆料有人在台科大臉書社團內，發文稱願意補貼5百元現金給學生...

防疫政策激筆戰 女律師挨諷「律師，假的吧」怒喊告

新冠肺炎疫情嚴峻時，鑽石公主號郵輪靠港挑戰防疫。林姓女律師質疑政府放行旅客入境，未能把關控管頗有微詞，施姓男網友卻引戰指...

錢櫃大火燒出公安漏洞 北市修法推新規範防動態違規

錢櫃大火奪釀6死悲劇，案發當時受信總機遭關閉，也燒出北市公安漏洞，錢櫃董事長練台生今被起訴，北市消防局今早赴議會進行工作...

熱門新聞

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

4歲女童被繼父打到四肢瘀傷 還被罰站熱水雙腿燒燙傷

高市警方抄色情性交易美容店 嫖客齡最大66歲

高市托嬰中心昨驚傳食物中毒 4幼童送醫

女山友登台東戒茂斯山 途中身體不適送醫搶救不治

知名精工總經理趁女職員午睡 靠近裸露把玩生殖器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。