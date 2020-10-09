日女大生喊停仍遭印度研究生染指無罪 最高院發回更審

2年多前，來台念研究所的印度籍男研究生經介紹，認識同校日本籍女大生，雙方多以英文溝通，他邀女方到宿舍內喝酒聊天，最後竟跨坐在身上，女方驚嚇之餘多次喊「stop it」仍遭染指，一審判3年6月徒刑，二審認無法排除男方未能察覺女方拒絕之意的可能性，改判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審。男研究生自本月19日起延長限制出境、出海8月。

最高法院認為，兩人進入宿舍之前曾有親吻、擁抱、牽手，男研究生進而有無強制性交主觀犯意仍待釐清。且偵查、學校性平會、一審認定女學生均證稱，男研究生並未取得同意，即在床上休息，將女方雙腳拉開，扯開裙子後撥開內褲舔下體，女方說「stop、stop it、please stop」，惟男研究生並未停止。

最高法院認為，雙方是否確實出自真誠的親吻等情，或當事人主觀上有誤認女方同意其口交的可能性，實情究竟如何？仍有再研酌的必要。

檢警調查，前年6月間晚間8時，男方以臉書即時通傳訊息，邀女大生外出喝酒，雙方步行到校園外超商購買啤酒1瓶，再回研究室，但因研究室內有人不方便喝酒，兩人再到校內超商聊天，直至11時超商打烊後，男邀女到宿舍內喝酒聊天。

隔天凌晨1時，男方表示此時離開宿舍會被他人發覺，等到3、4時再離開比較妥當，稱女方如疲倦可在其床上休息，並保證不會騷擾她，女方才躺在床上查看手機訊息。

然而，研究生詢問女方可否上床躺在其身邊，見對方並未反對，逕自躺在身旁，隨後未徵得同意，雙腳跨坐在女方身上，掀裙再撥開內褲，口舔其下體，女方驚嚇之餘多次以英文「stop it」，並以手欲推開對方，男方未理會，仍戴上保險套強制性交，後來看到女方哭泣發抖才停止。