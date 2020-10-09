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終止投標都更案遭判賠2.55億 宣捷資產將法拍

中央社 / 台北9日電

華盛營建不滿宣捷製藥協議合作投標都更案，卻在取得最優申請人資格後終止協議，打官司獲賠新台幣2億5500萬元，並獲准假執行，士林地院將於21日法拍宣捷名下4台儀器等資產。

依士林地方法院判決書記載，華盛營建主張，新竹縣政府於民國105年間公告新竹市復中段等10筆土地都市更新事業機構實施者案，應宣捷邀請，華盛營建、晾舟國際資產與宣捷簽訂標前協議書及補充約定。

華盛營建主張，原計畫結合宣捷資金、華盛營建能力及晾舟公司計畫管理能力，合作取得復中案，提出以「宣捷生活」為核心的都更建議書及新台幣1500萬元保證金，獲新竹縣政府選為最優申請人，但宣捷後續不願提出開發權利金、履約保證金，導致最優申請人資格遭取消，1500萬元也被沒收。

華盛營建請求宣捷賠償遭沒收的保證金、懲罰性違約金及原預期獲利共2億6250萬元；宣捷則主張，協議是由華盛營建出借名義投標，有違促進民間參與公共建設法等規定，應屬無效契約。

承審法官認為，兩造協議並非借名投標，且合法有效，當初宣捷雖有寄送存證信函表示要終止協議，但內容只以「公司奉宣董事長指示」為終止理由，沒有合法終止的法律效果。

法官認為，宣捷無故拒絕提出開發權利金、履約保證金，使華盛營建無法順利與縣府簽約，自屬違約而應該對華盛損害負起賠償責任，去年8月間判決宣捷應賠償2億5500萬元。

案經上訴，目前由台灣高等法院審理。由於華盛營建一審時獲准提供8750萬元擔保後得以假執行，士林地院將於21日拍賣宣捷擁有的4台儀器等資產。

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