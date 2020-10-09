竄改出勤紀錄 警廣前科員判記過2次

警察廣播電台人事室前科員阮姓男子涉嫌於去年5月間擅自登入差勤系統竄改自己的出勤紀錄。台北地院判處1年徒刑、緩刑2年確定。懲戒法院審理後，判決阮男記過2次。

判決指出，阮男原本在警廣人事室擔任科員，辦差勤管理等業務，他於去年8月29日下午5時28分已下班騎車離開，卻未刷卡，當天晚間9時6分再騎車返回警廣，9時35分刷卡離開。

阮男於去年8月30下午以自己業務權限的帳號、密碼，登入差勤管理子系統，擅自修改前一天的下班刷卡紀錄，將原本晚間9時35分下班更改為6時50分下班。警廣人事室主任察覺有異，調閱監視器及刷卡紀錄原始檔，查出阮男作假。

台北地檢署偵辦後，認為阮男明知依規定登入差勤管理子系統修改出勤紀錄，須經臺長或副臺長批核「職員未刷卡報告單」後，才可以登改，依偽造文書罪將他起訴。台北地方法院判決阮男1年有期徒刑，緩刑2年，須支付公庫新台幣2萬元，全案確定。

阮男案發後被調任保六總隊，內政部將他移送懲戒法院懲戒法庭審理。

阮男在懲戒法庭答辯指出，他為使延長工作時間符合真正工作時數，才登入系統更改下班時間，延長工作時間也沒有請領加班費，警廣並未因此受到損害，他事後深感後悔，希望法院予以不受懲戒或從輕懲處，讓他有改過自新的機會。

懲戒法庭審理後，認定阮男所為除觸犯刑法外，並違反公務員服務法第5條所定公務員應誠實之旨，審酌阮男違法擅自修改下班刷卡紀錄，損及政府機關信譽，但事後已表示知錯悔悟，判決記過2次。全案可上訴。